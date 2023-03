Zaradi plina evakuirali vrtec; smrt za zaklenjenimi vrati

10.3.2023 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 12.22 je v večstanovanjski hiši v Ciglarjevi ulici v Višnji Gori, občina Ivančna Gorica, občan zaznal vonj po plinu. Gasilci GB Ljubljana in PGD Stična so zavarovali kraj dogodka, zaprli dovod plina dveh plinohramov, evakuirali vrtec v pritličju ter prezračili prostore. Opravili so meritve, ki so pokazale povišano koncentracijo CO2 in vonj po plinskem odorantu. Posredoval je tudi dežurni podjetja Butan Plina d.d. Butan, ki je predlagal, da ostane ventil za plin zaprt, da se objekt ponovno prezrači in izvede pregled plinske napeljave. Na kraju je bila prisotna policija.

Smrt za zaklenjenimi vrati

Sinoči ob 19.06 so v naselju Drama, občina Šentjernej, policisti zaman poskušali doklicati osebo v zaklenjeni hiši. Gasilci PGD Šentjernej so s tehničnim posegom vstopili v objekt in omogočili vstop policiji, ki je tam našla mrtvo osebo.

Gasili dva hektarja trave

Ob 19.20 sta v Poganški ulici v Novem mestu goreli suha trava in podrast. Požar na površini okoli dveh hektarjev so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel-Novo mesto.

Motena bo dobava vode

Komunala Brežice uporabnike pitne vode iz Bizeljske ceste in Trnja - ulice v Brežicah obvešča, da bo med 8.00 in 12.00 uro motena dobava pitne vode zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLENOVIK;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIČ PRI OTOČCU;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINICA PRI ŠMARJETI-VAS 1998.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEČJE SELO, na izvodu SEČJE SELO.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OBRTNA CONA CIKAVA 1, izvod 1. VELIKA CIKAVA;

- od 10:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČRMOŠNJICE VODOVOD, izvod 1.1. VODOHRAM;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI SLATNIK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Grič Leskovec, nizkonapetostno omrežje – Puntar med 8. in 13. uro; na področju nadzorništva Brfežice na območju TP Cerina straža, nizkonapetostno omrežje – Smer Vodohram pa med 8.30 in 11. uro.

M. K.