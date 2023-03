Regijski gasilski poligon v Žužemberku: Končno od besed k dejanju

10.3.2023 | 12:30

Vaja na regijskem gasilskem poligonu v Ormožu (Foto: Gasilska zveza Slovenije)

Žužemberk - Gasilska zveza Slovenije izbrala izvajalce za gradnjo treh regijskih gasilskih poligonov, tudi v Žužemberku in Krškem – Občina je ploščad uredila že leta 2020, sledi komunalna infrastruktura – Bojazen občine, da bo objekt večinoma sameval

V opuščenem peskokopu Klek na obrobju Žužemberka bodo končno začeli graditi regijski gasilski poligon. Aktivnosti za njegovo postavitev so začeli že pred leti, občina je ploščad za poligon uredila leta 2020 in za to plačala okoli 150.000 evrov. Gasilski zvezi Slovenije (GZS), ki je investitorica in tudi lastnica poligonov, je občina podelila stavbno pravico, potem pa je vse skupaj obstalo.

»Zakasnitev gradnje je povzročilo veliko povečanje ponudbenih vrednosti, pridobljenih z javnimi naročili, in kot investitor nismo imeli zagotovljenih dovolj sredstev, da bi lahko načrtovane regijske gasilske centre v Žužemberku, Krškem in Zagorju ob Savi tudi začeli graditi,« je pojasnil Dušan Vižintin, svetovalec za operativo na GZS. Zdaj denar imajo, prav tako izbrane izvajalce. Skupna vrednost vseh treh je nekaj manj kot 2,2 milijona evrov (brez DDV), od tega bo žužemberški stal nekaj več kot 662.000 evrov in ga bo gradil litijski Trgograd, krški pa dobrih 693.000 evrov, postavil ga bo domači Kostak. »Trenutno pripravljamo pogodbe in dokumentacijo za začetek del. Pogodbe bodo predvidoma podpisane v prihodnjem tednu dni, rok za izvedbo pa je od 8 do 10 mesecev po uvedbi v delo,« je povedal Vižintin.

Regijski gasilski vadbeni poligoni, ki jih sicer upravljajo bodisi gasilske regije bodisi gasilske zveze, odvisno od dogovora, so namenjeni praktičnemu usposabljanju gasilcev na regijski oziroma lokalni ravni in tudi usposabljanju drugih pripadnikov sil za zaščito in reševanje. »Poligon izpolnjuje vse pogoje za opravljanje vaj, ki so predlagane v učnih načrtih GZS: vaje s cevmi in z lestvami, vaje v vrvni tehniki, reševanje z višin in iz globin, vaje z izolirnimi dihalnimi aparati, vaje gibanja v notranjosti objektov,« je nanizal Vižintin. Poligon sestavljajo asfaltirana ploščad za vaje z različno gasilsko tehniko in opremo, stolp za vaje, bazen z vodo, ki je pokrit s pohodnimi rešetkami, poligon za vaje reševanja izpod ruševin, za dvigovanje in premikanje bremen ter razreze osebnih vozil.

V občini Žužemberk morajo območje opremiti še s komunalno infrastrukturo (elektrika, vodovod in kanalizacija), to bodo v prihodnosti uporabljali tudi drugi, ki bodo svoj prostor našli v opuščenem peskokopu. Koliko bo občino to stalo, še niso ovrednotili, je pa župan Jože Papež nedavno izrazil bojazen, da bo regijski gasilski poligon, glede na to, da jih je oziroma bo v bližini kar nekaj, večinoma sameval.

M. Žnidaršič