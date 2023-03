Branka bo častna občanka

10.3.2023 | 11:00

Branka Bukovec (Foto: I. V.)

Novo mesto - Na sinočnji seji občinskega sveta so svetniki potrdili predloge za občinske nagrade, ki jih bodo podelili in razglasili 6. aprila na slavnostni seji na predvečer občinskega praznika. Tokrat bodo podelili tudi naziv častne občanke, ki ga bo za življenjsko delo in dosežene pomembnejše trajne uspehe na področju prostovoljnega dela ter na humanitarnem področju sprejela Branka Bukovec, ustanoviteljica in predsednica novomeškega Društva za razvijanje prostovoljnega dela.

Tri nagrade mestne občine Novo mesto bodo podelili Bojanu Benciku za pomembnejše uspehe na področju glasbeno gledališke produkcije v Novem mestu, Ani Bilbija za dolgoletno prostovoljno delovanje za izboljšanje položaja starejših in upokojencev, in Elizabeti Vardijan za dolgoletno prostovoljno udejstvovanje na področju aktivnega vključevanja starejših v izobraževanje in družbeno delovanje. Trdinove nagrade, ki jo podeljujejo na področju kulture, letos ne bodo podelili, podelili pa bodo še en grb mestne občine, ki ga bo dobil Janez Gornik za dolgoletna prizadevanja za razvoj in napredek gasilske organizacije in požarnega varstva.

Še zadnji svetnik

Novomeški občinski svet je na včerajšnji seji dobil še zadnjega, tridesetega člana, Silva Mesojedca (desno). (Foto: I. Vidmar)

Tokrat so na seji točko s kadrovskimi zadevami izjemoma postavili na začetek seje in potrdili mandat še zadnjemu svetniku, Silvu Mesojedcu, ki bo po izpeljanem žrebu v svetu nadomestil izvoljenega Jožeta Kobeta, sicer uslužbenca občinske uprave. Po potrditvi njegovega mandata je občinski svet lahko tudi popolnil tudi vsa še nezasedena mesta v odborih in komisijah, Silvu Mesojedcu pa je med drugim pripadlo mesto v odboru za spremljanje položaja romske skupnosti. Občinski svet je poleg tega izdal pozitivno mnenje o kandidatki za direktorico Doma starejših občanov Novo mesto Mateji Jerič, kandidatu za ravnatelja Srednje strojne šole na Šolskem centru Novo mesto Sebastijanu Brežnjaku in kandidatki za ravnateljico Srednje zdravstvene in kemijske šole na Šolskem centru Novo mesto Damjani Papež.

Ogrevanje z lesom

Občinski svet je na sinočnji seji med drugim posegel tudi v odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju Mestne občine Novo mesto in še nekoliko olajšal možnost ogrevanja na obnovljive vire in trdo lesno biomaso, kot alternativi do leta 2018 edinemu prioritetnemu viru zemeljskemu plinu.

Tovorni terminal

Na področju prostorskega načrtovanja je svet tokrat potrdil tudi usklajeni predlog odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južno zbirno cesto in usmeritve za umeščanje intermodalnega tovornega terminala Novo mesto, za katerega so prostorski načrtovalci našli najprimernejše mesto na Pogancih ob razcepu 3. razvojne osi in novomeške zahodne obvoznice.

Tudi o balonu v Češči vasi

Precej razprave je med svetniki spodbudilo tudi poročilo o aktivnostih Mestne občine Novo mesto ter Zavoda Novo mesto v zvezi s sanacijo dogodka v Češči vasi, kjer je januarja pod težo snega popustila napihljiva streha olimpijskega vadbenega centra. Med drugim je kar nekaj svetnikov izpostavilo tudi primernost izbire napihljive strehe, ki se je sorazmerno hitro izkazala za precej občutljivo na določene naravne pojave, kot je nekoliko obilnejše sneženje, pa tudi močnejše sonce poleti, ko se dvorana toliko segreje, da je vadba v njej možna le zgodaj zjutraj, preden balon obsije sonce.

I. Vidmar

