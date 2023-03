Trebanjski policisti prijeli predrznega roparja; še več oškodovancev krškega Secoma

10.3.2023 | 10:00

Včerajšnja nesreča pri Dolnji Težki Vodi (Foto: arhiv; PKD)

V bližini enega od gostinskih lokalov v Trebnjem je 36-letnik iz naselja v okolici Trebnjega sinoči oropal občana. S silo mu je vzel denarnico in mobilni telefon, nato pa pobegnil. Kmalu zatem so ga izsledili policisti, mu zasegli ukradene predmete in jih vrnili lastniku, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

36-letnemu roparju, ki so ga že večkrat obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, so odvzeli prostost in ga pridržali. Ovadili ga bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja ropa, so še navedli na novomeški policijski upravi.

Zaradi večjega števila oškodovancev dopolnili kazensko ovadbo

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so v začetku leta zaradi utemeljenih razlogov za sum, da je bilo storjenih več kaznivih dejanj poslovne goljufije, na Okrožno državno tožilstvo Krško podali kazensko ovadbo zoper dve fizični osebi in pravno osebo, ki se je ukvarjala z dobavo in vgradnjo stavbnega pohištva - o tem smo poročali 27. januarja (po neuradnih informacijah gre za podjetje Secom). S storitvijo kaznivih dejanj je bilo oškodovanih najmanj 91 oseb, z dejanji pa je bilo povzročene za najmanj 260.000 evrov škode. Od podaje ovadbe so nadaljevali z zbiranjem obvestil in prejeli prijave še od 29 novih oškodovancev. Zdaj so o oškodovancih in dodatno povzročeni škodi v višini 109.582 evrov s poročilom v dopolnitev predhodne kazenske ovadbe obvestili pristojno Okrožno državno tožilstvo Krško, danes poročajo s PU Novo mesto.

Vlomi in tatvine

V noči načetrtek je na Tovarniški ulici v Brežicah nekdo iz rezervoarja tovornega vozila iztočil okoli 200 litrov goriva.

Na parkirnem prostoru pokopališča v Brežicah je včeraj popoldne nekdo vlomil v osebni avtomobil in iz predala armaturne plošče vzel denarnico z dokumenti in gotovino.

V noči na četrtek je v kraju Roje na območju Mirne neznanec z dvorišča odpeljal kolo z motorjem znamke Baotian.

S strehe počitniške hiše v kraju Hrastek na območju PP Krško so potrgali bakrene žlebove. Po oceni lastnika je škode za okoli 5.000 evrov.

V kraju Loke na območju PP Krško je pa v noči na četrtek neznanec vlomil v počitniško hišo in ukradel varilni aparat.

Prometna nesreča pri Dolnji Težki Vodi

Včeraj po 14. uri se je, kot smo poročali, zgodila prometna nesreča pri Dolnji Težki Vodi. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je zanjo odgovoren 45-letni voznik, ki je zaradi nepravilne strani vožnje trčil v avtomobil 40-letnega voznika, ki je pravilno, po svojem prometnem pasu, pripeljal iz smeri Novega mesta. Lažje poškodovana udeleženca nesreče so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče bodo policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Obrežje) izsledili in prijeli 27 državljanov Nepala, sedem državljanov Rusije, štiri državljane Indije, tri državljane Maroka, državljana Bangladeša, državljana Azerbejdžana in državljana Iraka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 61. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 209 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in deset nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi šestih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, ropa, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.