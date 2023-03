Minister Maljevac v dolenjski prestolnici: Za dovolj novih stanovanj v Novem mestu potrebni veliki koraki

10.3.2023 | 14:00

Minister Simon Maljevac in župan Gregor Macedoni (Foto: Rasto Božič/STA)

Novo mesto - V Novem mestu imajo na voljo premalo novih stanovanj, po številu stanovanj na 1000 prebivalcev zaostajajo tudi za drugimi mesti. Da bi zagotovili zadostno število stanovanj, bodo potrebni veliki koraki, je ob obisku v Novem mestu ocenil minister Simon Maljevac. Na Novomeškem sicer vedo, kako to doseči, je dodal.

Občina in župan Gregor Macedoni imata glede stanovanjske politike jasno sliko, kaj želijo doseči na tem področju. Na Novomeškem pa tudi vedo, kje dobiti državno podporo za gradnjo stanovanj, je ob današnjem obisku povedal minister za solidarno prihodnost Maljevac.

Novomeški župan Macedoni je dodal, da občina s stanovanjsko politiko podpira širši razvoj tako občine kot regije, kot pomemben segment tega pa je navedel javno stanovanjsko politiko.

200 + 200

Občina ima tako zastavljenih več projektov na področju javnih najemniških stanovanj. Poleg 200 stanovanj, ki jih v Novem mestu že gradijo, lahko tam v prihodnjih nekaj letih pričakujejo še izgradnjo vsaj 200, če že ne 300 tovrstnih dodatnih stanovanj.

Za to pa bo potrebno dobro sodelovanje med občino in državo. Občina bo vse te projekte prostorsko umestila in pripravila vso potrebno projektno dokumentacijo. Če bo zanje na voljo tudi državna povratna ali nepovratna finančna podpora, pa bodo lahko v prihodnjih letih uresničili kar nekaj od navedenega, je še povedal Macedoni.

Maljevac se je sicer v Novem mestu mudil v okviru svojega regijskega obiska. Njegov glavni namen je bila podrobna seznanitev s tamkajšnjim stanjem na področju javne stanovanjske politike, minister pa je priložnost izkoristil tudi za srečanje z regijskimi izvajalci storitev dolgotrajne oskrbe.

Po srečanju z Macedonijem in predstavniki Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto je obiskal še novomeški Dom starejših občanov in sosednji varstveno-delovni center. Obisk bo končal z udeležbo na javnem srečanju Minister posluša.

STA; M. K.