FOTO: Zemlja, ki nas hrani na Gregorjevem sejmu

10.3.2023 | 19:00

Med ponudniki domačih dobrot na Gregorjevem sejmu je bila tudi kmetija Škrbina, ki se ponaša z najboljšimi salamami v državi. (Foto: I. Vidmar)

Dobrote z Grabrijanove kmetije iz Adlešičev so zadišale tudi mešančku Miksu, sicer specialistu za odkrivanje eksploziva. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Zemlja, ki nas hrani je slogan letošnjega Gregorjevega sejma, ki so ga danes dopoldne odprli v Mačkovcu na peščenem parkirišču pred nakupovalnim centrom Supernova.

Na več kot dveh hektarjih razstavnih površin letos nekaj več kot 150 razstavljavcev razstavlja kmetijsko opremo in pridelke ter pripomočke za vrtičkarstvo, sadjarstvo in vinogradništvo, pa tudi še kaj drugega, kar je bolj ali manj povezano s kmetijstvom, od avtomobilov in izdelkov za dom in vrt do tekstila, bižuterije, pa tudi lokalno pridelanega sadja in zelenjavo, domačih mesnin, pekovskih in mlevskih izdelkov, domačih olj, medenih, mlečnih in rokodelskih izdelkov. Kupiti je možno sadike, trsne cepljenke in semena, ter po sejemskih cenah malo in veliko sejemsko mehanizacijo. Z izbranimi jedmi, kot so čevapčiči, pleskavice v lepinji in drugimi tradicionalnimi dobrotami z žara, so na sejmu poskrbeli tudi za lačna usta obiskovalcev, precej pester pa je tudi zabavni program, v okviru katerega ne bo manjkala niti mama Manka.

Na 27. Gregorjevem sejmu, ki ga od združitve novomeške in trebanjske zadruge prireja Kmetijska zadruga Trebnje-Krka, letos glede na sorazmerno lepo vreme v treh sejemskih dneh pričakujejo okoli 20.000 obiskovalcev. S slavnostnim govorom je sejem odprl predsednik državnega sveta Marko Lotrič, blagoslovil pa ga je novomeški škof Andrej Saje.

Na odru zabavi namenjenega šotora je danes zgodaj popoldne EUROPE DIRECT Novo mesto pripravil okroglo mizo Realnost evropskega zelenega dogovora v letu 2023, na kateri so sodelovali poslanec evropskega parlamenta Franc Bogovič, nekdanji kmetijski minister Jože Podgoršek z Grma Novo mesto, kmet Jernej Redek s kmetije Redek, Martin Novšak iz skupine GEN in Friderik Knez z Zavoda za gradbeništvo Slovenije.

I. V.

