FOTO: Priznanje občine gasilcem in vinogradnikom, listina pa podeželskim ženam

11.3.2023 | 09:00

Prejemniki občinskih priznanj

Župan mag. Franc Glušič

Mokronog - Občina Mokronog – Trebelno je včeraj na svečani akademiji ob občinskem prazniku, ki ga praznuje 14. marca, podelila občinska priznanja. Župan mag. Franc Glušič in predsednik odbora za priznanja Matija Kovačič sta listino izročila Društvu podeželskih žena Tavžentroža, in sicer krajevnima odboroma Mokronog in Trebelno, priznanje občine pa sta prejela Društvo vinogradnikov Mokronog in Prostovoljno gasilsko društvo Trebelno.

Slednji letos praznujejo 110-letnico delovanja. Člani že ves čas sledijo poslanstvu prostovoljne gasilske enote in skrbijo za ohranjaje vrednot, velik poudarek posvečajo izobraževanju gasilcev in delu z mladimi. Njihova zagnanost in srčnost sta opazni na vseh pomembnih segmentih gasilskega dela in življenja v Temeniški in Mirnski dolini. Ob letošnjem jubileju so prejeli tudi srebrni znak civilne zaščite. Občinsko priznanje je prevzel predsednik društva Tomislav Kocjan, ki je ob tem povedal: »To je še ena potrditev, da je naše delo opaženo. Zelo ponosen sem na vse naše gasilce, veseli me tudi, da imamo v društvu veliko mladih, ki na tekmovanjih posegajo po najvišjih mestih. Zato sem prepričan, da je pred nami lepa prihodnost, tole priznanje pa nam bo dalo še dodaten zagon.«

Društvo vinogradnikov Mokronog je priznanje prejelo ob 15-letnici delovanja za aktivno soustvarjanje tradicionalnih občinskih in drugih prireditev ter za večanje prepoznavnosti vina cviček in občine tudi izven slovenskih meja. Društvo aktivno sodeluje na dogodkih in prireditvah v organizaciji Zveze društev vinogradnikov Dolenjske, znano pa je tudi po postavitvi Martinovega soda na Smetovščah in izdelavi mobilnega vinskega hrama, ki je nepogrešljiv na dogodkih v občini in širše. »Priznanje pomeni, da je društvo v teh 15 letih delovalo dobro, da smo dosegli marsikateri cilj, ki smo si ga zadali. Imamo še veliko načrtov za naprej,« je povedal predsednik mokronoških vinogradnikov Toni Bulc.

Društvo podeželskih žena Tavžentroža, krajevna odbora Mokronog in Trebelno, sta listino prejela za vseprisotnost v lokalnem prostoru, kjer članice s prijaznostjo in dobrotami zaokrožijo številne prireditve. Priznanje sta prevzeli predsednici odborov Marija Kos in Zdenka Sinur. »To je priznanje za nazaj, predvsem pa spodbuda in tudi obveza za naprej,« je dejala Marija Kos, ki je predsednica mokronoškega krajevnega odbora.

Župan Franc Glušič je poudaril, da posamezniki in društva bogatijo občino, v svojem govoru pa se je ozrl tako v preteklost kot tudi v prihodnost. »Po ustanovni seji smo zavihali rokave in odločno lotili dela naprej. Ne manjka niti finančnih niti povsem operativnih zagat, a z željo po tem, da bi nam bilo v prihodnje še bolje, vsi skupaj lažje delamo in sprejemamo odločitve, ki bodo nadgradile dosedanje uspešno delo in projekte,« je dejal.

Pred njimi so že novi izzivi. »Nadaljujemo in zaključujemo začete naložbe, načrtujemo pa tudi nove. Pripravljamo investicije na cestnem področju, iščemo rešitve z vsemi deležniki, da ne bi več prihajalo do poplav v spodnjem delu Mokronoga, iščemo investitorje za gradnjo poslovni coni Puščava,« je med drugim naštel župan in ob tem dodal, da bi radi postavili tudi sončne elektrarne na javnih objektih, kar bi znižalo stroške za elektriko, med drugim načrtujejo tudi razširitev vrtca tako v Mokronogu kot tudi na Trebelnem.

Prireditev, ki jo je povezovala Petra Krnc Laznik, je na koncu popestril mešani pevski zbor Leo Fortis, ki ga vodi zborovodja Fernando Mejias.

Besedilo in fotografije: R. N.

