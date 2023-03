Konec meseca zaključek druge etape prenove Ceste krških žrtev

11.3.2023 | 11:30

Foto: MO Krško

Krško - Mestna občina Krško in Direkcija RS za infrastrukturo bosta januarja začeto drugo etapo prenove Ceste krških žrtev od bencinskega servisa OMV do vključno križišča pri Mercatorju končali konec meseca. Naložba bo stala približno 3,8 milijona evrov, skoraj 2,3 milijona evrov bo zagotovila direkcija, nekaj več kot 1,5 milijona evrov pa občina.

Druga prenovitvena etapa obsega prenovo nekaj več kot 1,2-kilometrskega glavnega cestišča, prenovo tamkajšnjih križišč, površin za pešce in kolesarje, avtobusnih postajališč s čakališči, preureditev cestnih priključkov, gradnjo nove fekalne kanalizacije, komunalnih vodov in ureditev prometne opreme ter signalizacije, so sporočili s krške občine.

Če bodo dela potekala po načrtih, bodo to glavno krško vpadnico za promet odprli konec meseca.

Prenovo Ceste krških žrtev so sicer zastavili etapno. Prvo etapo od mestnega pokopališča do omenjenega bencinskega servisa so končali lani. Drugo so terensko začeli januarja letos. Tej bodo sledile še štiri manjše prenovitvene etape do križišča za Žadovinek.

Po zaključku celovite prenove celotne Ceste krških žrtev naj bi jo Direkcija RS za infrastrukturo to predala občinskemu upravljanju.

Zapore in oviran promet

Načrtujejo, da se bo prihodnji teden, 14. in 15. marca, polagal grobi asfalt na cestišču, od 15. do 17. marca sledi še polaganje asfalta na površinah za pešce in kolesarje. Od 20. do 24. marca je predvideno polaganje zaključnega sloja asfalta, nakar sledi še risanje talnih oznak.

V času asfaltiranja bo prihajalo do dodanih kratkotrajnih, nekajurnih popolnih zapor oziroma bodo dostopi do posameznih objektov oteženi, ob tem opozarjajo na občini. Najbolj obremenjena lokacija bo križišče z odcepom do TUŠ in do JOB centra. Tam bo popolna zapora v nedeljo, 12. marca, ko bo izvajalec pripravil celotno križišče za asfaltiranje.

M. K.