Razrešeni policijski komandir dela pri Jankoviću

11.3.2023 | 18:30

Po tem, ko je Silvo Košir izgubil službo na policiji in se znašel v preiskavi, so ga zaposlili v enem od podjetij v lasti ljubljanske občine.(Foto: arhiv; PP Kočevje)

Kočevje/Ljubljana - Nekdanji komandir policijske postaje Kočevje, ki ga sodišče preiskuje zaradi dveh kaznivih dejanj, je takoj po odhodu s policije dobil službo v javnem podjetju v lasti ljubljanske občine.

Silvo Košir, razrešeni komandir policijske postaje Kočevje, ki je v sodni preiskavi zaradi suma kaznivih dejanj nevestnega dela v službi in sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, je že dve leti zaposlen na Mestni občini Ljubljana (MOL) oziroma v enem od njenih javnih podjetij.

Tja je prišel že v začetku leta 2021 – kmalu po tem, ko je bil razrešen kot komandir policijske postaje v Kočevju. Kot smo razkrili, se je Košir pred tem zaradi dogovorov z avtoprevoznikom Antonom Grandovcem, vrsto let enim od ključnih dobaviteljev Slovenskih železnic (SŽ), znašel v preiskavi posebnega oddelka specializiranega državnega tožilstva, zadolženega za pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili. Pri Koširju naj bi opravili tudi hišno preiskavo in mu zasegli telefon.

Koširja in Grandovca že od junija lani preiskuje tudi sodišče. Prvi je obdolžen nevestnega dela v službi in sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, drugi pa dajanja daril. Na posebnem oddelku specializiranega državnega tožilstva so nam že konec februarja potrdili, da "se zadeva nahaja v sodni preiskavi, ki se bliža koncu".

Policisti niso ustavljali okvarjenih tovornjakov

Nesporno dejstvo je, da vsak posameznik pravno-formalno velja za nedolžnega, dokler ni pravnomočno obsojen. Potrdilo o nekaznovanosti mu omogoča prijave na razpise za delovna mesta v javnem sektorju. Toda gre za primer, pri katerem se pojavljajo utemeljeni sumi nezakonitih ravnanj pri osebi, ki je imela vodstveni položaj v instituciji z represivnimi pooblastili.

Uradnih informacij o podrobnostih preiskave sicer ni mogoče dobiti. Toda po nekaterih informacijah naj bi tožilci sumili, da je Košir Grandovcu leta 2020 vnaprej sporočil, kdaj bo policija pri njemu opravila hišno preiskavo. Avtoprevoznik iz občine Videm-Dobrepolje je namreč osumljen kaznivega dejanja dajanja podkupnine izvajalcem tehničnih pregledov v enem od podjetij na Škofljici. Ti so po ugotovitvah kriminalistov v zameno za denar potrjevali tehnično brezhibnost tovornih in osebnih vozil, ki to niso bila. Tožilstvo je decembra lani prejelo spis iz preiskave, v kateri je bilo skupaj osumljenih 29 ljudi: tehnični pregledniki, zunanji posredniki in lastniki vozil, ki naj bi dajali podkupnine do 1.200 evrov.

Prav tako naj bi tožilci sumili, da kočevski policisti zaradi dogovorov med Koširjem in Grandovcem niso ustavljali in pregledovali njegovih tovornih vozil, ki so bila očitno tehnično pomanjkljiva. Na okrožnem sodišču v Ljubljani so nam pojasnili le, da "trenutno potekajo naroki za zaslišanje prič". Na SŽ so nam prejšnji teden zatrdili, da Grandovec zanje že nekaj časa ne dela več.

Jaši Jenullu poslal račun za proteste

Po razrešitvi s položaja je Košir na policiji dobil še izredno odpoved. Zakaj so se ga torej odločili zaposliti v javnem podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT)? Na občini, ki jo vodi Zoran Janković, so nas za pojasnila že v torek napotili na podjetje LPT.

Tega od srede začasno vodi Bojan Babič, nekdanji direktor Upravne enote Ljubljana, ki ga je ministrica za javno upravo Sanja Ajanovič Hovnik zaradi pritožb uporabnikov razrešila lani jeseni. Zanimalo nas je, od kdaj je Silvo Košir zaposlen pri njih in na katerem delovnem mestu. Na naša vprašanja v podjetju niso želeli odgovoriti. Sklicevali so se na varstvo osebnih podatkov, čeprav spadajo med zavezance za posredovanje informacij javnega značaja.

Iz javnih virov je razvidno, da oseba s tem imenom vodi sektor za prometno opremo in signalizacijo, enega od petih v podjetju LPT. V javnih naročilih tega podjetja je navedena kot skrbnik pogodb s posameznimi dobavitelji. Maja 2021 je sektor, ki ga vodi, Jaši Jenullu, enem od vodij takratnega protestniškega gibanja, izstavil račun v višini 678 evrov za postavitev ograje in prometnih znakov pred državnim zborom, kjer so se takrat zbirali ljudje, nezadovoljni z vlado Janeza Janše. Na zahtevo ene od odvetniških pisarn, ki jo je najela Pravna mreža za varstvo demokracije, je podjetje LPT dva meseca pozneje storniralo račun. Pod dopis se je podpisal Košir. Od takrat naprej zahtevkov za kritje stroškov postavitve ograj ni več pošiljalo.

Košir sicer še zdaleč ni edini uslužbenec podjetij v upravljanju Javnega holdinga Ljubljana, ki je v (pred)kazenskih postopkih, a vsi ostali so se v njih znašli naknadno. Zadnji tak primer sta direktor Energetike Ljubljana Samo Lozej in njegov tehnični direktor Marko Agrež, ki sta osumljenca v policijski preiskavi posla z grškim podjetjem Mytilineos Holdings, dobaviteljem glavne tehnološke opreme za izgradnjo plinsko parne enote v ljubljanski toplarni. Med osumljenimi je tudi Zdenka Grozde, zdaj že nekdanja direktorica Javnega holdinga Ljubljana, ki danes vodi občinsko upravo v Grosupljem.

