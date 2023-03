FOTO: Petkovšek iz Leskovca pri Krškem zmagovalec sevniške salamijade

11.3.2023 | 13:00

Zmagovalec Jože Petkovšek in tretjeuvrščeni Janez Peterlin

Zmagovalec Jože Petkovšek

Najboljsih deset salam

Sevnica - Na že 62. sevniški salamijadi, ki se je dogajala v in pri stari trški gostilni Vrtovšek, je ocenjevalna komisija, pod vodstvom veterinarja Dušana Lipeja, že v četrtek ocenila 135 salam. Kot je dejal Lipej na osrednji prireditvi v petek, na 40 mučencev dan, so bile vse salame sicer užitne, da pa bile tudi odlične, je številnim preprečila mila zima.

Najboljšo salamo je izdelal izkušeni salamar – 67-letni Jože Petkovšek, upokojeni pleskar iz Leskovca pri Krškem, ki nam je po razglasitvi rezultatov povedal, da je zelo ponosen, ker je zmagal na materi vseh salamijad, kot imenujejo najstarejšo salamijado na Slovenskem. Drugo mesto je osvojil Milan Daničič s Kompolja pri Boštanju, odlični salamar, tudi večkratni zmagovalec, ki pa ga ni bilo na razglasitvi rezultatov. 50,7 točke, kot Daničičeva salama, je prejela tudi tista, ki jo je izdelal Janez Peterlin iz Bele Cerkve pri Šmarjeških Toplicah, na 3. mestu.

Do 10. mesta so se razvrstili zvečine sami prekaljeni salamarji, saj so med njimi tudi nekdanji zmagovalci sevniške in drugih salamijad: četrti Janez Lenart iz Tomažje vasi, peti Božo Zupančič iz Dolenjega Gradišča, šesti Božo Kramer s Polja pri Bistrici, sedmi Roman Kermc iz Goriške vasi, osmi Sevničan Anton Es, deveti Alojz Peterlin z Vinjega Vrha pri Šmarjeških Toplicah in deseti Rok Bregar iz Cerovega Loga pri Šentjerneju. Med 101 salamo je bil na 48. mestu tudi izdelek Hrvata Tomice Kapiste iz Marije Gorice, preostala stotnija je bila iz številnih slovenskih krajev, salama Stanka Peniča iz Dovjega pri Mojstrani, uvrščena 87. mesto, je prispela iz najbolj oddaljenega kraja.

Na 12. mednarodni salamijadi prijateljev je bilo tokrat le 11 salam hrvaških salamarjev, med katerimi so se najbolje odrezali zmagovalec Vedran Šinko (Pušća), drugi Dražen Beluhan (Šenkovac) in tretji Stjepan Gudec (Pušća) sta prejali enaki oceni (44,1 točke).

Na 9. salamijadi 23 rejcev iz sevniške občine je spet prepričljivo zmagala družina Tomažič iz Otavika, pred Božom Kraglom iz Lončarjevega Dola in Andrejem Liscem iz Osredka pri Studencu.

Predsednik Društva salamarjev Sevnica Zdravko Mastnak je v imenu organizatorja tradicionalne prireditve povedal, da po dolgih letih predaja(jo) pokroviteljstvo nad eno najbolj prepoznavnih prireditev znanemu podjetniku Francu Frelihu iz Šentruperta, njegovemu poslovnemu partnerju (mimogrede: tudi enemu najbogatejših Slovencev), ki je ves evforičen prevzel mikrofon iz rok prekaljenega moderatorja prireditve Slavka Podboja in napovedal množici domala revolucionarne spremembe koncepta prireditve, razen, če niso bile te napovedi posledica razposajenega razpoloženja …

Društvo salamarjev je podelilo plaketo prijateljstva Občini Sevnica (prevzel jo je župan Srečko Ocvirk) za dolgoletno zgledno sodelovanje. Na prireditvi, kjer so v prijetnem druženju metali tudi lesene preste na leseno salamo, so bili tudi številni znani obrazi iz lokalne in slovenske politike ter gospodarstva, med njimi tudi gospodarski minister Matjaž Han, radeški župan Tomaž Režun in prvi mož ribniškega Rika Janez Škrabec.

