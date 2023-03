Zjutraj s ceste v drevo; gasilci gasijo suho travo in podrast

12.3.2023 | 18:45

Simbolna slika (Foto: PGD Šmihel)

Danes zjutraj malo po pol osmi uri je na Malem Obrežu, občina Brežice, osebno vozilo zapeljalo s ceste in trčilo v drevo. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in pregledali vozilo. Reševalci NMP Brežice so dve lažje poškodovani osebi oskrbeli na kraju in prepeljali v UC Brežice.

Dva poškodovana tudi na Kočevskem

Ob 16.06 sta na cesti Livold–Mozelj, občina Kočevje, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Kočevje in Mozelj so zavarovali kraja dogodka, odklopili akumulatorja, nevtralizirali iztekle motorne tekočine in počistili cestišče. Reševalci NMP Kočevje so poškodovani osebi oskrbeli in odpeljali na pregled. Vozili sta uničeni.

Dimniški požar

Sinoči ob 20.30 so v naselju Groblje pri Prekopi, občina Šentjernej, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Groblje so pogasili požar, preventivno pregledali dimnik in okolico. Gasilci so tudi odsvetovali nadaljnje kurjenje do prihoda dimnikarja.

Suho je, rado zagori

Danes ob 13.34 sta ob Mirnopeški cesti v Novem mestu goreli suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov.

Ob 16.36 sta tudi ob Knezovi ulici v Novem mestu goreli suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov.

Ob 17.22 se je vse skupaj ponovilo v Šmihelu v Novem mestu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini okoli 1500 kvadratnih metrov na treh lokacijah.

M. K.