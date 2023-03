Bobič Yacht Interior z opremljanjem najprestižnejših plovil do hitre rasti prihodkov

12.3.2023 | 17:00

Jure Tešar (Foto: STA)

Novo mesto - Podjetje Bobič Yacht Interior, ki se je specializiralo na področju izdelave pohištva za najbolj prestižna plovila, v prihodnjih letih načrtuje podvojitev prihodkov in povečanje števila zaposlenih. Letos naj bi se prihodki zvišali za 25 odstotkov, še višjo rast pa pričakujejo v prihodnjih letih, je povedal izvršni direktor družbe Jure Tešar.

Kot je dejal, začetki podjetja segajo v leto 1960, ko je Jože Bobič odprl mizarsko delavnico. Prelomnico v poslovanju predstavlja leto 1997, ko je podjetje začelo izdelovati pohištvo za motorne jahte, spremembe na trgu in recesija v letu 2008 pa so botrovale iskanju novih priložnosti, ki so jih našli v segmentu mega jaht. Izdelki Bobič Yacht krasijo številne znane mega jahte, je dejal Tešar, ki pa zaradi pogodb o zaupnosti ni razkril konkretnih imen.

"Naš trg je nišen in specifičen, kar zahteva najvišjo kakovostno raven izdelkov. To nas nenehno vodi k uporabi novih materialov in tehnik, s čimer se razlikujemo od ostalih podjetij v lesni industriji. Z udejanjanjem idej in vizij svetovno priznanih oblikovalcev prestavljamo meje izvedljivega, naši izdelki pa, kot omenjeno, krasijo številne prestižne zasebne jahte, v manjši meri pa tudi rezidence in zasebna letala po celem svetu," je poudaril Tešar.

Podjetje, ki zaposluje 70 ljudi, je izključno izvozno naravnano, saj 98 odstotkov prihodkov ustvarijo na tujih trgih, predvsem trgih Nemčije, Nizozemske, Avstrije, Švedske, Hrvaške, Grčije in Italije, pravi Tešar.

Izziv: kader

Ob tem je izpostavil tudi izzive, s katerimi se srečujejo. "Največji izziv je pomanjkanje ustreznega kadra. Opažamo, da na trgu dela močno primanjkuje vseh vrst kadrov s področja lesne stroke. Dodatno težavo nam povzroča tudi nenehna rast cen na vseh področjih, od energetike do vgradnih materialov in konec koncev tudi stroškov dela. Težava je še toliko bolj pereča, saj določeni projekti trajajo po leto in pol, v tem času pa se stroški bistveno spremenijo glede na številke, ki smo jih predvideli ob oddaji ponudb," je dejal.

Kot eno izmed rešitev na kadrovskem področju so v podjetju organizirali mentorski sistem, v katerega je vključen vsak novo zaposleni. S pomočjo izkušenejšega kolega (mentorja) se tako vsak novo zaposleni hitreje integrira v podjetje in postane del ekipe. Čez čas tudi novo zaposleni dobijo priložnost, da se izkažejo kot mentorji. Podjetje se tudi povezuje z izobraževalnimi ustanovami. Učencem, dijakom in študentom omogočajo ogled podjetja, opravljanje delovne prakse, študentsko delo v času počitnic, nudijo pa tudi štipendije. Prav tako aktivno sodelujejo na informativnih dnevih in zaposlitvenih sejmih.

"Mladim želimo prenesti sporočilo, da je les lep, naraven, topel in zdrav material, da nudi ogromno možnosti oblikovanja, širok spekter delovnih področij in predvsem to, da se poklic mizarja danes bistveno razlikuje od poklica nekoč, tako v pogojih dela kot tudi tehnologiji. Podjetje tudi nudi kadrovske štipendije in vajeniška mesta. Za šolsko leto 2023/24 smo razpisali 10 vajeniških učnih mest ter štiri kadrovske štipendije za poklic mizar in lesarski tehnik," poudarja Tešar.

Podjetje na več projektih sodeluje tudi z Javno agencijo Spirit Slovenija in gospodarskim ministrstvom, s čimer želijo tistim, ki se odločajo za poklic, prikazati vso pestrost dela v lesarstvu. S praktičnim primerom jim želimo pokazati čar lesarskih poklicev in zaposlitvene možnosti. "Prepričani smo, da bomo s tem povečali ugled lesarskih poklicev," je še ocenil Tešar.

STA; M. K.