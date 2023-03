Novomeščanke pred povratno tekmo pet zadetkov prednosti

12.3.2023 | 08:20

Stopiče - Rokometašice Krke so včeraj s 27:22 dobile prvi četrtfinalni obračun z Velenjčankami. Upajo, da bodo tudi na povratni tekmi naslednjo nedeljo prikazale podobno predstavo in se uvrstile med najboljše štiri.

Začetek tekme je bil izenačen, po dvajsetih minutah je bil rezultat na semaforju 8:8. Nato pa so Novomeščanke še nekoliko bolj strnile obrambo in z uspešno izpeljanimi akcijami v napadu prišle do štirih zadetkov prednosti. Ob koncu prvega polčasa jim je nekoliko popustila zbranost, kar so gostje izkoristile in se približale na 12:10.

Zbrana igra krkašic po odmoru je hitro prinesla želeni rezultat. V 36. minuti so imele pet zadetkov prednosti (16:11), a borbene Velenjčanke se niso predale. Z delnim izidom 3:0 so se približale Novomeščankam, ki so v nadaljevanju znova pritisnile na plin in spet pobegnile na +5. Vse je kazalo, da bodo dokončno strle odpor gostij. Pa ni bilo tako. Velenjčanke so vztrajno lovile Novomeščanke, 10 minut pred koncem so zaostajale le za 2 zadetka. Domači trener Gašper Kovač je vzel minuto odmora, po kateri so njegove varovanke stvari postavile na svoje mesto in zasluženo zmagale s petimi zadetki prednosti.

Karin Kuralt, rokometašica ŽRK Krka Novo mesto: »Igrale smo dobro in držale smo se dogovorov, ki smo jih sklenili pred tekmo. Priborile smo si nekaj prednosti, vendar se zavedamo, da moramo v povratno tekmo stopiti še bolj zbrano in motivirano ter obdržati prednost«

ŽRK Krka Novo mesto : ŽRK Velenje 27:22 (12:10)

Krka: Rudman 9, Udovč 7, Vrček 5, Barukčić 3, Petkovič 2, Smonkar 1, Robida, Radoš, Kuralt, Malić, Bevc, Dokl, Kolobarić, Činkole Črček, Vostić.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija