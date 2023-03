V Šentrupertu danes nadomestne volitve za občinskega svetnika

12.3.2023 | 09:00

Trško jedro Šentruperta (arhiv)

Šentrupert - V občini Šentrupert danes potekajo nadomestne volitve občinskega svetnika. Volišča v delu občine so odprli ob 7. uri, zaprli pa jih bodo ob 19. uri. Izidi naj bi bili znani kmalu po zaprtju volišč.

Volitve nadomestnega svetnika v Šentrupertu so potrebne, ker je bil Tomaž Ramovš (Anton Rugelj in skupina volivcev) izvoljen tako za občinskega svetnika kot novega župana. Odločil se je, da bo opravljal župansko funkcijo.

Občinskega svetnika tako danes volijo v volilni enoti 1, kjer je bil Ramovš izvoljen za občinskega svetnika. Ta obsega naselja Dolenje Jesenice, Gorenje Jesenice, Mali Cirnik pri Šentjanžu in Roženberk.

Kandidati so štirje: Aleš Repovž (NSi), Zoran Saje (Anja Povše in skupina volivcev), Marko Lah (Monika Virant in skupina volivcev) in Srečko Glušič (SDS).

M. K.