ŠD SU zagotovo prvi po rednem delu prvenstva

12.3.2023 | 13:00

Uroš Slatinšek in Jožko Omerzel pred časom v pogovoru na Radiu Krka (Foto: arhiv; Radio Krka)

V 15. krogu 1. SNTL za moške je v boju za končnico Kema Murexin I doma premagala Savinjo I s 4:3. Z zmago proti Inter Diskontu s 4:2 si je ŠD SU že zagotovil prvo mesto po rednem delu prvenstva. Mengeš je bil doma s 4:1 boljši od Tempa, Krka pa v gosteh s 4:0 od Kajuh-Slovana, tako kot tudi Maribor, ki je igral z Vesno I.

V dvoboju vodilnih ekip rednega dela državnega prvenstva v prvi moški ligi je novomeški ŠD SU prišel še do svoje štirinajste zmage. Po treh dvobojih so bili v boljšem položaju Ravenčani, ki so po zmagah Mitje Horvata in Žige Kristijana Žigona, ki je s 3:2 premagal Jureta Slatinška, vodili z 2:1. Dvojica Jožko Omerzel in Uroš Slatinšek je brez izgubljenega niza najprej izenačil izid na 2:2, s še svojo drugo zmago je nato Uroš Slatinšek, tokrat nad Horvatom, samo potrdil, da je trenutno najboljši igralec lige, piko na i pa je postavil njegov brat Jure, ki je bil boljši od Darka Jamška.

Še bolj napeto je bilo v Puconcih, kjer smo morali do končnega zmagovalca počakati do sedmega dvoboja. V njem je Luka Norčič s 3:1 premagal Patrika Rosca, pred tem pa je do dveh zmag v domači ekipi prišel Tomaž Pelcar, eno pa je dodal še Damjan Zelko. Za goste iz Luč sta bila uspešna Jaka Golavšek in Brin Vovk Petrovski, ki sta slavila tudi v igri dvojic.

Mengšani imajo obstanek v ligi že zagotovljen, vendar pa do končnice državnega prvenstva ne morejo več priti. Kljub temu so resno vstopili v tekmo z Velenjčani in jih z dvema posamičnima zmagama Klemna Jazbiča in eni Andraža Avblja, oba sta bila uspešna tudi v igri dvojic, premagali. V velenjski ekipi je do edine zmage prišel Tadej Vodušek.

V dobrem položaju, kar se obstanka v ligi tiče, je tudi Krka, ki je na Kodeljevem prišla do svoje pete zmage in ima zdaj do konca prvenstva bolj ali manj sladke skrbi. Po enkrat so zmagali Matej Mamut, Aljaž Šmaljcelj in Neven Krković, v igri dvojic pa sta s 3:2 slavila Denis Pintar in Šmaljcelj. Kodeljevčani so ostali pri treh zmagah.

V Zalogu so Mariborčani slavili s 4:0. Po enkrat so zmagali Tomaž Roudi, Matevž Črepnjak in Gregor Komac, slavila pa je tudi dvojica Črepnjak in Komac.

M. Š.