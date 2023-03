DL: Študentska prehrana - Bo sistem res rešila višja subvencija?

12.3.2023 | 15:00

Ministrstvo je napovedalo, da bodo od 1. marca državno subvencijo, ki se je januarja zvišala z 2,82 na 3,5 evra, dvignili za še 35 centov. (Foto: N. V)

Novo mesto - Z novim letom sta se povišala subvencija in doplačilo za študentski bon – Pristojno ministrstvo z marcem še enkrat zvišalo subvencijo – Število ponudnikov z leti pada

S 1. januarjem je najvišja dovoljena cena subvencioniranega študentskega obroka narasla s sedem na devet evrov. Dvig cene je sicer blažil sočasni dvig državne subvencije z 2,82 na 3,5 evra, vendar je doplačilo študentov pri najvišji ceni obroka vseeno poskočilo z dotedanjih 4,18 evra na pet evrov in pol. S prvim marcem se je višina subvencije zaradi inflacije povečala za dodatnih 10 odstotkov, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pa je napovedalo še en dvig subvencije, na najmanj 4,5 evra, do katerega naj bi prišlo še pred koncem letošnjega leta. S tem bi subvencija znašala polovico najvišje dovoljene cene študentskega obroka, kar bi strošek študenta za obrok približalo lanskemu.

Patricija, študentka 2. letnika programa varstvo okolja in komunala na Višji strokovni šoli na ŠCNM: »Sem iz Krškega, kjer ponudbe ni veliko, v Novem mestu pa sem samo nekaj dni tedensko in takrat bonov ne koristim.«

Zvišanje pričakovano

Da je bilo zvišanje cene obroka pričakovano in neizogibno, menijo v Gostišču Loka v Novem mestu, v katerem je študent v prvih dveh mesecih tega leta za juho, glavno jed, solato in za sadje doplačal pet evrov. »Upoštevati je treba, da pogodba traja dve leti in da se cene ne morejo spremeniti, spremeni se lahko le višina subvencije,« razlaga vodja gostišča Franci Judež in dodaja, da je v primerjavi z rednimi cenami doplačilo za obrok za študente še vedno ugodno.

V bližini gostišča je kar nekaj fakultet, zato so študentje po besedah Judeža njihove redne stranke. »Med oktobrom in decembrom na dan študentske bone koristi povprečno 30 študentov, med izpiti in prakso pa se število prepolovi,« pravi Judež. Po podatkih Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) sta bila sicer do zdaj v letošnjem letu med novomeškimi študenti najbolj obiskana McDonalds v Bršljinu ter Cubus na Cikavi, v Krškem picerija Fontana v Dalmatinovi ulici, v Brežicah pa picerija Huda na Cesti prvih borcev.

Lea, študentka 3. letnika Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto: »Študentske bone koristim med opravljanjem prakse v restavraciji novomeške bolnišnice, včasih tudi v McDonaldsu. Ponudniki so različni; menim, da je izbire dovolj. Tudi večina kolegov na fakulteti porablja bone. Z višino doplačila se tako kot večina študentov ne strinjam. V restavraciji bolnišnice sem lansko leto doplačevala 2,9 evra za študentski obrok, letos pa tri in pol, kar se na koncu meseca zelo pozna.«

Ponudnikov manj kot pred leti

Po navedbah ŠOS-a je zaradi naraščajočih cen živil in stroškov dela ter ob nespremenjeni vrednosti subvencioniranega obroka v zadnjih letih drastično upadlo število ponudnikov prehrane. Pred desetimi leti jih je bilo 743, lani le še 311. Na izrazito zmanjšanje števila ponudnikov je vplivala tudi epidemija. »Z letošnjim letom se je število malo povišalo, a vendar je zelo daleč od preteklih let,« razlagajo v ŠOS in dodajajo, da se je v Novem mestu število ponudnikov malo povečalo, v Brežicah in Krškem pa je ostalo enako.

Kakšna je prehrana študentov?

Na ŠOS-u pravijo, da je vseh študentov dobrih 80 tisoč, a niso vsi v njihovem sistemu. »Vsak mesec je približno 53 tisoč upravičencev, subvencijo pa jih unovči približno 43 tisoč,« pravijo. Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so tudi vsi študentje tujih univerz, ki pri nas opravljajo študijske obveznosti v mednarodnih izmenjalnih programov.

Študentje želijo menzo

Valentin Anžur, študent medijske produkcije na Ekonomski višji šoli v Novem mestu: »Študentske bone sem pred podražitvijo v januarju porabljal vsak dan. Zdaj jih le občasno v McDonaldsu, v katerem je nizko doplačilo in kar nekaj izbire. Gledano na splošno, je ponudnikov v Novem mestu dovolj, a je hrana kljub subvenciji kar draga.«

Napovedi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da bodo dvignili višino državne subvencije bonov, ni pomirila študentov. Študentska gibanja in iniciative, ki so zbrane v Študentski fronti in študentski opozicijski poslanski skupini Glas, opominjajo, da le zviševanje subvencij celotnega sistema bonov ne morejo rešiti. Namesto zdajšnjega sistema, ki »ni sposoben zagotavljati zdravih obrokov socialno šibkim«, s peticijo zahtevajo sistem neprofitnih menz, ki bi študentom omogočile cenovno dostopne in zdrave obroke, je za Delo dejal član Glasu Domen Vrhovnik.

Enolična prehrana

Vprašalnik o prehrani sta pred kratkim izvedli študentski listi Fodem FDV in Možgani MF. Od skoraj 2.500 sodelujočih je več kot tretjina študentov svojo prehrano ocenila kot ne dovolj pestro, skoraj polovica jih je zaradi časovne stiske prisiljena pogosto ali redno izpuščati obroke, desetina pa si rednih obrokov ne more privoščiti zaradi finančnih težav.

Nuša Vavtar