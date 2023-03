V Šentrupertu Aleša Repovža izvolili za nadomestnega občinskega svetnika

12.3.2023 | 20:50

Namestnica tajnice občinske volilne komisije v Šentrupertu Anne Marie Valentar (Foto: arhiv DL)

Šentrupert - V Šentrupertu so danes potekale nadomestne volitve občinskega svetnika, ki bo v občinskem svetu nadomestil Tomaža Ramovša. Ta je bil na jesenskih lokalnih volitvah izvoljen tako za svetnika kot župana. Izmed štirih kandidatov so izvolili kandidata NSi Aleša Repovža. Po podatkih občinske volilne komisije je prejel 32 odstotkov glasov.

Za nadomestnega občinskega svetnika so se potegovali še Zoran Saje in Marko Lah, ki sta kandidirala s podpisi volivcev, ter kandidat SDS Srečko Glušič.

Saje je dobil 21 odstotkov glasov, Lah petino, in Glušič 27 odstotkov glasov. Vse glasovnice so bile veljavne. Udeležba je bila 52-odstotna, volilo je 118 od skupaj 227 volilnih upravičencev, je poovedala namestnica tajnice občinske volilne komisije v Šentrupertu Anne Marie Valentar.

Občinskega svetnika so sicer volili v šentrupertski volilni enoti 1, kjer so Ramovša izvolili za občinskega svetnika. Omenjena enota obsega Dolenje Jesenice, Gorenje Jesenice, Mali Cirnik pri Šentjanžu in Roženberk.

STA; M. K.