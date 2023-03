Nesreča na Topliški

13.3.2023 | 07:00

Včeraj ob 18.12 sta na Topliški cesti v Novem mestu trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, počistili razlite motorne tekočine in pomagali pri usmerjanju prometa. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano osebo oskrbeli in odpeljali v novomeško bolnišnico. Dežurni delavec cestnega podjetja je počistil razbitine s ceste.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUČETNA VAS na izvodu Vikendi SKS;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DAMELJ, na izvodu KOT- DAMELJ.

Ndzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7:00 do 8:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOLPA;

- od 7:00 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROSALNICE 3, izvod Rosje;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLANINA, TP MIRNA GORA;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRIMOSTEK , izvod Gas. Dom;

- od 9:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVIČI, izvod Proti Božakovo;

- od 11:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH PRI SEMIČU 1993;

- od 13:00 do 15:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSOJNIK, izvod Proti Kalu.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLENOVIK;

- od 9:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA ŠJ.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije od 8:30 in 11:00 na območju TP Vodale; od 11:30 in 14:30 pa na območju TP Kladje Kal.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica med 8. in 13. uro na območju TP Mali Kamen in Mali Kamen – Švarč, med 8. in 13 uro na območju TP Reštanj 2, nizkonapetostno omrežje – Belo proti Mali Kamen in med 10. in 13. uro na območju TP postaje Slapšak, nizkonapetostno omrežje – Levo proti Senovem; na področju nadzorništva Krško mesto med 8. in 13. uro na območju TP Vihre, nizkonapetostno omrežje – Mrtvice levo ter na področju nadzorništva Sevnica med 9. in 14. uro na območju TP postaje Log 2, nizkonapetostno omrežje – Kotnik.

