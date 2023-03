Finkšt zmagovalec zadnje etape Istrske pomladi

13.3.2023 | 08:30

Foto: Mario Stiehl

Umag/Novo mesto - Kolesar novomeškega Adria Mobila Tilen Finkšt je zmagal v tretji etapi dirke Istrska pomlad, ki se je včeraj končala v Umagu. Finkšt je v etapi od Pazina do Umaga dobil sprint glavnine, etapa pa ni imela velikega vpliva na končni razplet dirke, končni zmagovalec je postal član razvojne ekipe Jumbo-Visme, Timen Graat.

Nizozemec si je ta uspeh zagotovil z etapno zmago v drugi etapi od Novigrada do Motovuna. Z zaostankom štirih sekund je drugo mesto v skupni razvrstitvi zabeležil Čeh Adam Toupalik, najboljši Slovenec v skupni razvrstitvi pa je bil na 13. mestu kolesar Adrie Mobila Kristjan Hočevar, ki je za zmagovalcem zaostal 38 sekund.

Finkšt je bil z zaostankom minute in 18 sekund 31., vsi preostali Slovenci - poleg Novomeščanov so jih zastopali še kolesarji Kranja, Ljubljane Gusto Santica in novogoriškega mebloJogija-Pro concrete, pa so bili slabši.

Tilen Finkšt: "Na zadnji etapi je bilo za pričakovati, da bo odločena v sprintu glavnine, a je bilo precej nervozno, veliko poskusov pobega je bilo. Ves čas smo morali biti zato pozorni na dogajanje v pelotonu. Na koncu so mi naši fantje res odlično pomagali, da sem prišel do dobre pozicije pred samim zaključkom. Uspelo nam je! Zdaj vemo, da to zmoremo."

STA; M. K.