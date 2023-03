Krka se je vrnila na tretje mesto

Potem ko so se nogometaši Ilirije po sobotni zmagi v Kranju začasno prebili na tretje mesto prvenstvene lestvice 2. SNL, so ga morali včeraj vrniti novomeški Krki. Tudi Novomeščani so namreč v 20. krogu zmagali, tri točke za zmago 1:0 v Slovenski Bistrici jim je zagotovil gol Dina Kapitanovića.

V preostalih dveh nedeljskih tekmah je Fužinar Vzajemci z 2:0 premagal zadnjeuvrščeno Krško, Beltinci Klima Tratnjek in Primorje pa sta se razšla z neodločenim izidom 1:1.

* Izidi:

- petek, 10. marec:

TRIGLAV - ILIRIJA 1911 0:2 (0:1)

* Kranj, gledalcev 400, sodniki: Bezjak, Burjan, Rumež.

* Strelca: 0:1 Poplatnik (33.), 0:2 Djermanović (73./11 m).

* Triglav: Novakov, Šalja, Magister (od 84. Lečnik Spaić), Kregar, Schweiger, Kondić, Kričković, Bobarić, Dakič (od 57. Muzaferović), Gašperin (od 69. Ljubijankić), Pokorn.

* Ilirija 1911: Dermastija, Vendramin, Ivkič, Djermanović (od 87. Medič Slaček), Novak (od 64. Zyberi), Rorič, Poplatnik (od 87. Snedic), Bartolj, Benkič, Rotar, Škoflek (od 74. Štricelj).

* Rumeni kartoni: Kričković, Shweiger; Rotar, Ivkič, Djermanović.

* Rdeči karton: /.

- sobota, 11. marec:

BRINJE GROSUPLJE - ALUMINIJ 0:2 (0:1)

* Grosuplje, gledalcev 250, sodniki: Borošak, Benc, Majcen.

* Strelca: 0:1 Marinšek (45.), 0:2 Brest (74.).

* Brinje: Šugić, Brkić, Piskule (od 83. Djelovci), Kepic (od 76. Ostojič), Mahič (od 76. Šparovec), Klančnik, Klašnja, Šporar, Matko, Hajdinjak (od 46. Kene), Boh (od 83. Ristić).

* Aluminij: Banić, Martić, Frešer (od 91. Grajfoner), Čavara (od 69. Skiba), Marinšek (od 88. Gorenak), Jagić, Jovan, Katuša (od 69. Šturm), Schaubach, Brest (od 88. Munić), Koblar.

* Rumeni kartoni: Šporar, Hajdinjak, Klančnik; Brest, Frešer, Martić.

* Rdeči karton: /.

RUDAR VELENJE - ROLTEK DOB 2:1 (2:0)

* Velenje, gledalcev 150, sodniki: Žagar, Kasapović, Kurež.

* Strelci: 1:0 Kosić (35.), 2:0 Tubić (41.), 2:1 Zenković (73.).

* Rudar: Biuk, Verbič, Bićanić, Tubić, Kosić (od 80. Majcenovič), Vošnjak, Kočar, Džumhur (od 69. Musa), Bošković, Zukić, Biggs (od 60. Kujović).

* Dob: Erjavšek, Vrhovnik, Šipek (od 81. Avbelj), Gajič (od 71. Zenković), Pantelić (od 60. Justin), Makovec, Gorenc Stankovič (od 46. Černe), Petek, Turkuš, Mitrović (od 71. Bračun), Židan.

* Rumeni kartoni: Musa; Mitrović, Šipek, Petek, Makovec, Zenković.

* Rdeči karton: /.

JADRAN DEKANI - VITANEST BILJE 0:1 (0:0)

* Dekani, gledalcev 85, sodniki: Begič, Mikača, Salkić.

* Strelec: 0:1 Lipičar (72./11 m).

* Jadran: Gabrić, Stepančič, Stanojević (od 71. Zonta), Kremenović, Meštrić, Panić (od 71. Owusu), Rudonja (od 58. Šehić), Fortuna (od 58. Bilić), Ljutić, Cukjati (od 82. Demiri), Jurman.

* Bilje: Lipičar, Kladar, Dar. Jalinous (od 85. Bizjak Batistič), Erniša, Štrukelj (od 85. Kostić), Koron, Slavec, Daw. Jalinous (od 92. Ilić), Susso, Lesjak, Gomizelj (od 65. Pori).

* Rumeni kartoni: Fortuna; Dar. Jalinous, Štrukelj, Gomizelj, Koron, Pori.

* Rdeči karton: /.

NAFTA 1903 - ROGAŠKA 0:1 (0:0)

* Lendava, gledalcev 250, sodniki: Sagrković, Švarc, Pospeh.

* Strelec: 0:1 Marcius (75.).

* Nafta: Kiss, Sulejmanović, Botond, Oštrek (od 80. K. Plej), Boros, Novinič (od 67. M. Plej), Igrec (od 59. Feher), Szabo, Kumer, Urh, Gergö.

* Rogaška: Baždarić, Mihalić, Rantuša Lampreht, Haljeta (od 85. Hajrić), Thalisson, Gradišar (od 93. Eberhart), Pavlović (od 91. Gobec), Marcius, Kantužer (od 85. Ivanov), Matošević, Majcenić (od 93. Drobne).

* Rumeni kartoni: Szabo, Gergö; Haljeta, Majcenić, Kantužer.

* Rdeči karton: /.

- nedelja, 12. marec:

FUŽINAR VZAJEMCI - KRŠKO 2:0 (2:0)

* Športni park Ugasle gledalcev 150, sodniki: Bezjak, Herženjak, Šprah.

* Strelca: 1:0 Csongor (5.), 2:0 Lima (45.).

* Fužinar Vzajemci: Rener, Grozdek, Klinar, Sušić (od 65. Irmančnik), Scongor, Cener, Lima (od 75. Krevh), Jozić, Turičnik (od 75. Debelak), Osmanović, Posinković.

* Krško: Kokot, Kunštić, Rodonja, Stožinič (od 69. Niklolić), Babić (od 75. Shimba), Jurečič (od 69. Arapović), Plantak, Čeh (od 88. Ribič), Lovrič (od 69. Brekalo), Hanžek, Zakrajšek.

* Rumen karton: Rener.

* Rdeč karton: /

BELTINCI KLIMA TRATNJEK - PRIMORJE 1:1 (0:0)

* Športni park Beltinci, gledalcev 457, sodniki: Rađevič, Delič, Holcman

* Strelca: 0:1 Zavnik (54.), 1:1 Žaler (82.).

* Beltinci Klima Tratnjek: Zver, Ptiček, Zorman, Nerguti, Pihler (od 46. Rantaša), Grobelnik (od 69. Kralj), Ščernjavič (od 46. Kosi), Sočić, Kaučič (od 80. Mörec), Žaler, Čakš (od 69. Emruli).

Primorje: Macan, Dobnikar, Proleta, Jimenez, Bončina (od 86. Nunić), Zavnik, Principe, Paljk (od 69. Fogec), Čandić (od 46. Demirović), Jermol, Jhonattan (od 46. Sagitov).

* Rumeni kartoni: Sočić, Grobelnik, Paljk, Jimenez, Demirović, Sagitov,

* Rdeč karton: /

KETTY EMMI IMPOL BISTRICA - KRKA 0:1 (0:0)

* Športni park Slovenska Bistrica, gledalcev 400, sodniki: Gergič, Horvaj, Jonke.

* Strelec: 0:1 Kapitanovič (79.).

* Ketty Emmi Impol Bistrica: Dabanovič, Zajšek, Vidmar, Korošec (od 57. Rozman), Bračko, Martinčič (od 78. Ferčič), Havelka, Kuliš (od 57. Kapun), Pesjak (od 78. Janežič), Kukovec, Maher.

* Krka: Čadež, Bedek, Majić (od 90. Predanič), Jakupović, I. Horvat, Lipec, Krznarič (od 66. Marijanovič), E. Horvat (od 74. Žur), Đapo (od 74. Mešanović), Blaževski, Drk (od 65. Kapitanović).

* Rumena kartona: Kukovec, Mešanović.

* Rdeč karton: /

* Lestvica:

1. Rogaška 20 14 4 2 34:16 46

2. Aluminij 20 13 4 3 36:16 43

3. Krka 20 12 4 4 33:16 40

4. Ilirija 1911 20 11 5 4 36:14 38

5. Beltinci Klima Tratnjek 20 8 5 7 31:31 29

6. Nafta 1903 20 8 4 8 37:31 28

7. Fužinar Vzajemci 20 8 3 9 32:33 27

8. Vitanest Bilje 20 8 3 9 32:41 27

9. Primorje eMundia 20 6 8 6 28:27 26

10. Rudar Velenje 20 6 7 7 30:33 25

11. Jadran Dekani 20 4 9 7 15:18 21

12. Kety Emmi&Impol Bistrica 20 5 6 9 19:25 21

13. Triglav Kranj 20 6 3 11 20:36 21

14. Brinje Grosuplje 20 5 3 12 17:29 18

15. Roltek Dob 20 3 7 10 25:41 16

16. Krško 20 4 3 13 24:42 15

