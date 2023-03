Krkaši z zmago v zadnjem krogu do drugega mesta v ligi Aba 2

13.3.2023 | 08:00

Rok Stipčevič (Foto: Liga ABA)

Miha Škedelj, Rok Stipčevič

Jan Špan

Široki Brijeg - Košarkarji Krke so z zmago proti aktualnemu prvaku končali redni del lige Aba 2. V Širokem Brijegu so premagali Zlatibor iz Srbije s 106:97 (31:22, 58:46, 83:68) in osvojili drugo mesto na razpredelnici.

Novomeščani so v trinajstih krogih dosegli deset zmag; izgubili so zgolj z Borcem iz Banjaluke, Širokim Brijegom in Heliosom iz Domžal, ki je prepričljivo zasedel prvo mesto z 12-1.

Najboljši strelci Krke na včerajšnji tekmi so bili Rok Stipčević z 28 točkami, od tega 21 v drugem polčasu, Jan Špan, ki jih je dosegel 19 (16 v prvih 20 minutah), in Jurij Macura s 17 točkami.

Izjava po tekmi:



Gašper Okorn, trener Krke: »Zadovoljen sem s tekmami na tem turnirju. Moramo pa biti pošteni, Zlatibor je to tekmo odigral brez Protića in Joksimovića, mi brez Vučića in Jurkovića. Oboji imamo še veliko rezerv. Tudi visok izid kaže, da oboji nismo odigrali tako, kot znamo v obrambi. Vedeli smo tudi, da se v četrtfinalu ne moremo srečati. Ni bistvene razlike med drugim in šestim mestom, saj smo vedeli, kdo bo lahko naš nasprotnik. Prepričan smo, da se bomo srečali v polfinalu, takrat pa bo to povsem drugačna tekma. Mi smo morali prilagoditi svojo igro, saj smo imeli samo Macuro kot visokega igralca, pomagal pa mu je Spasojević. Vedeli smo tudi, da bomo imeli težave z osebnimi napakami, zato smo igrali z nizko petorko, taka igra pa temelji na metih z razdalje. Met je bil danes dober, borili smo se in zmagali. Vse tri tekme so bile dobre in to je pozitivno za nadaljevanje sezone.«

Helios Suns in Krka prva nosilca na zaključnem turnirju lige Aba 2

Helios Suns in Krka bosta tako imela prihodnji mesec status prvih nosilcev na zaključnem turnirju lige Aba 2. Zmagovalec turnirja, ki bo na sporedu v Domžalah med 12. in 16. aprilom, bo prejel tudi povabilo za nastop v elitni ligi Aba v sezoni 2023/24.

Helios si je v rednem delu lige Aba 2 z razmerjem zmag in porazov 12-1 zagotovil prvo mesto in bo domači turnir odprl z obračunom proti osmouvrščeni severnomakedonski zasedbi Pelister Bitola (7-6).

Boljši iz tega obračuna se bo v polfinalu pomeril z zmagovalcem obračuna ekip iz Bosne in Hercegovine, Borac (9-4) in Široki (9-4).

V spodnjem delu žreba bo drugopostavljena Krka (10-3) igrala proti črnogorski Sutjeski (8-5). Ta si je včeraj kot zadnja priigrala vstopnico za zaključni turnir, Krka pa si je, kot omenjeno, z zmago proti šestouvrščenemu Zlatiborju zagotovila drugo mesto.

Zmagovalca te tekme v polfinalu čaka boljši iz črnogorsko-srbskega obračuna Podgorica (9-4) - Zlatibor (9-4)

Še prej pa krkaše čaka nadaljevanje domače lige. Že v sredo, 15. 3., ob 17.00 se bodo v derbiju v domači dvorani pomerili prav z domžalskim Heliosom.



STA; M. K.