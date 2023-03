Delna zapora državne ceste na Mirni - Ob konicah ročno

13.3.2023 | 14:00

Kolona vozil in čakanje pred semaforjem bosta predvidoma naslednje tri mesece na Mirni stalnica. (Foto: R. N.)

Mirna - Zaradi spremenjene prometne signalizacije ob vstopu na Mirno v jutranjih in popoldanskih prometnih konicah prihaja do zastojev

Zaradi gradnje krožišča na trasi mirnske obvoznice so pred časom vzpostavili delno zaporo državne ceste ob vstopu na Mirno. Zaradi tega ob jutranjih in popoldanskih prometnih konicah prihaja do zastojev, na občini pa opažajo, da se vsi vozniki ne držijo spremenjene prometne signalizacije.

»Številni ne upoštevajo semaforja in zapeljejo kar v rdečo luč. Posledično na drugi strani vozniki čakajo, čeprav jim na semaforju gori zelena. Voznike je nadziralo tudi medobčinsko redarstvo; z njimi in z izvajalcem del smo imeli v petek sestanek, na katerem smo se odločili, da se v jutranjih in popoldanskih prometnih konicah promet na tem odseku usmerja ročno,« je povedal Štefan Velečič z občinske uprave.

Po njegovih besedah brez delne zapore ceste izvajalec ne more nadaljevati gradnje krožišča, zato vse voznike prosijo, da naj upoštevajo spremenjeno prometno signalizacijo. Kolona vozil in čakanje pred semaforjem bosta predvidoma naslednje tri mesece stalnica. »Če želimo obvoznico zgraditi čim prej, bomo morali vsi malo potrpeti«, poudarja župan Dušan Skerbiš. Rok za dokončanje mirnske obvoznice je konec naslednjega leta, do poletja pa se bo prometna signalizacija na tem odseku prilagajala gradnji krožišča.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.

Rok Nose