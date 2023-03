Novi župan nadaljuje prenovo kotlovnice in gradnjo prizidka k šolski kuhinji

13.3.2023 | 11:40

V velikolaški občini trenutno med drugim prenavljajo igrišče v Dvorski vasi. (Fotografiji: Občina Velike Lašče)

Velike Lašče - V občini Velike Lašče so v mandatu prejšnjega župana Tadeja Malovrha začeli projekta prenove kotlovnice za vzgojno-izobraževalni kompleks v Velikih Laščah in prizidka h kuhinji tamkajšnje osnovne šole. Projekta podpira tudi novi župan Matjaž Hočevar, zato ju namerava nadaljevati.

Občina je razpis za prenovo kotlovnice, s katero ogrevajo Osnovno šolo Primoža Trubarja, tamkajšnji vrtec, telovadnico in glasbeno šolo, objavila že dvakrat. Prvega je razveljavil še Malovrh, drugega nedavno novi župan. Kot pravi, sta bila oba razpisa razveljavljena iz podobnih razlogov. "Nanju se je namreč prijavil le en ponudnik, cena je bila visoka in vse kaže, da je prišlo do nekih kartelnih dogovarjanj," je povedal.

Zato bo občina objavila nov razpis, v njem pa bodo po županovih besedah umaknili nekatere pogoje, ki so do zdaj favorizirali enega izvajalca. S prenovo bodo staro kotlovnico na kurilno olje nadomestili z novo, ki bo na sekance, projekt pa bo stal okoli 700.000 evrov.

Za prizidek h kuhinji osnovne šole pa na občini trenutno pripravljajo projekt za izvedbo del. Hočevar računa, da jim bo jeseni uspelo izbrati izvajalca del, z njimi pa naj bi začeli v začetku leta 2024. Vrednost projekta ocenjuje na od 3,3 do 3,5 milijona evrov z davkom na dodano vrednost.

Občinski svet občine Velike Lašče je sicer nedavno sprejel rebalans proračuna, v katerem je zagotovil denar tudi za nekatere druge projekte, ki jih načrtuje novi župan. Med njimi so nakup novega gasilskega avtomobila, izgradnja prizidka k sušilnici sadja Gradež, ki na izgradnjo čaka že od leta 2012, obnova dotrajanega vodovoda v Turjaku, izgradnja vodne vrtine v Rutah, ureditev parka v spomin na pokojnega Jožeta Centa v Dvorski vas in dokončna celostna ureditev tamkajšnjega igrišča.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Župan Velikih Lašč Matjaž Hočevar o razpisu za kotlovnico Župan Velikih Lašč Matjaž Hočevar o razpisu za kotlovnico