FOTO: 27. Gregorjev sejem bil je živ - s Tanjo Žagar, mamo Manko ... in 25.000 obiskovalci

13.3.2023 | 12:30

Foto: Andrej Matič

Novo mesto - Na obrobju Novega mesta, tik ob avtocesti, ki povezuje slovensko in hrvaško prestolnico, je bil konec tedna že 27. Gregorjev sejem. S pestrim programom in številnimi razstavljavci je tradicionalni kmetijsko-živilski sejem, ki ga je organizirala Kmetijska zadruga Trebnje-Krka, po njenih podatkih pritegnil več kot 25.000 obiskovalcev vseh generacij.

Pestro sejemsko ponudbo je obogatilo tudi dogajanje na odru osrednjega prireditvenega šotora, kjer so nastopili ansambli CIK-CAK Kvintet, Prva liga in Nemir, iz dežele belih brez je prišel Janez Doltar z Belokranjskimi tamburaši, prisopihal je tudi Drugi vagon. Svoje uspešnice je v soboto popoldne z navdušenimi oboževalci zapela Tanja Žagar, še pred tem pa so sejemsko dogajanje med nasveti mame Manke s pesmijo obogatili mladi harmonikaši, pevski zbori in ljudski pevci in godci. Otroci so rajali z Majo in čarali s čarodejem Tonijem.

Ploha v petek, veter in oblaki v soboto ter sonce v nedeljo so bili vremenski spremljevalci raznovrstnega dogajanja. »Tri dni nazaj smo rekli: Sejem naj bo živ! To je bilo pred začetkom. V tem trenutku lahko rečemo: Sejem je bil živ. Bilo je lepo. Bilo je res lepo tridnevno dogajanje. Veseli nas predvsem to, da se je sejma udeležilo zelo veliko ljudi. Zagotovo največ v zgodovini Gregorjevega sejma, kar nas navdaja tudi z optimizmom za naprej, da bo morda v prihodnje sejem še bolj obiskan in še večji,« je ob zaključku sejma povedal direktor KZ Trebnje-Krka Stanko Tomšič.

Osrednji govornik petkovega slovesnega odprtja sejma je bil, kot smo poročali, predsednik Državnega sveta RS Marko Lotrič, ki se je skupaj z vodjo sejma Antonom Prusom in direktorjem KZ Trebnje-Krka ter ostalimi gosti tudi sprehodil med razstavljavci. Na največjem spomladanskem kmetijskem sejmu so obiskovalci, kot sporočajo organizatorji, našli kmetijske stroje in pripomočke, avtomobile, izdelke za dom in vrt, tekstil, bižuterijo, pa tudi lokalno pridelano sadje in zelenjavo, domače mesnine, pekovske in mlevske izdelke, domača olja, medene, mlečne in rokodelske izdelke. Letos jih je povezoval slogan Zemlja, ki nas hrani. V duhu zavedanja pomena samooskrbe je bila tudi petkova okrogla miza, ki jo je organiziral Europe Direct, in je prinesla kritični pogled na Evropski zeleni dogovor tako na splošno kot z vidika kmetijstva, energetike in gradbeništva.

Tridnevno dogajanje se je sklenilo z nagradnim žrebanjem. Vsi obiskovalci so se z nakupom vstopnice lahko potegovali za eno od 30 nagrad. Glavno je prispevalo podjetje Semenarna Ljubljana, sreča pa je bila najbolj naklonjena obiskovalcu iz Brusnic, ki bo trate okoli hiše odslej lahko negoval s traktorsko kosilnico Easy Rider Villager VT 650, so še sporočili iz KZ Trebnje-Krka.

M. K.

Zvočni zapisi Stanko Tomšič ob zaključku Gregorjevega sejma 2023 Stanko Tomšič ob zaključku Gregorjevega sejma 2023

