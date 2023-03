Pri umeščanju drugega bloka krške nuklearke za več dialoga z državo

13.3.2023 | 16:00

Krško - Pri umeščanju drugega bloka krške jedrske elektrarne (Jek 2) v Posavju želijo več dialoga z državo. Hkrati upajo, da bo država Posavju kot regiji z jedrskim in drugimi energetskimi objekti dala zagotovila za razvoj tudi na drugih področjih, ne le v energetiki, so opozorili na današnjem svetu regije in v pogovoru z vodstvom družbe Gen energija.

Predsednik sveta regije Posavje in sevniški župan Srečko Ocvirk je poudaril, da gre pri projektu Jek 2 za državni projekt, pri katerem je dialog z lokalnimi skupnostmi nujen.

Ker bo projekt vplival na številna področja, želijo dialog vzpostaviti z resornimi ministrstvi in vlado, je pojasnil.

Svet regije Posavje je sicer po predstavitvi poteka projekta Jek 2 sprejel več sklepov, s katerimi je med drugim pozval k uskladitvi časovnice projekta, k pripravi skupnega razvojnega koncepta in analiz vpliva na regijski razvoj, kakovost bivanja v Posavju in na druge posledice projekta.

Ko bo izdelan skupni razvojni koncept, ga bo treba uskladiti z vlado in s pristojnimi ministrstvi, so menili. Razvojne potrebe Posavja morajo postati del projekta Jek 2, vlada pa mora pristopiti k pripravi predloga razvojnega zakona za Posavje. Ta naj vključuje tudi razvojne spodbude, so sklenili.

Projekt Jek 2, ki je za zdaj še v fazi priprave na umeščanje v prostor, je sicer predstavil poslovni direktor družbe Gen energija Danijel Levičar.

Kot je dejal, Slovenija drugi jedrski blok potrebuje za dosego energetske samooskrbe in pri prehodu na nizkoogljične ter zanesljive vire električne energije.

Slovenija bi morala brez Jeka 2 in dodatnih proizvodnih zmogljivosti leta 2035 ob pričakovanih okrepljenih potrebah po električni energiji približno 60 odstotkov električne energije uvoziti, z drugim blokom pa bi zmanjšali energetsko odvisnost od tujine, je dejal.

Glede poteka projekta Jek 2 je Levičar pristavil, da še letos pričakujejo objavo pobude za začetek priprave državne prostorskega načrta. Pod pogojem, da bodo potrebni postopki tekli neprekinjeno, pa je cilj Gen energije, da bi leta 2030 dobili pravnomočno gradbeno dovoljenje in da bi Jek 2 začel delovati leta 2035.

Opozoril je tudi, da projekt sicer "ni dejstvo, temveč izbira", da odločitve o njegovi izvedbi še ni in da bo Gen energija v vseh fazah projekta sodelovala in razvijala konstruktivne pogovore z zainteresiranimi deležniki.

Po zadnjih merjenjih Gen energije sicer projekt Jek 2 podpira približno 55 odstotkov vprašanih anketirancev v državi, je še navedel Levičar.

STA