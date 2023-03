Kradli opažne plošče, električne vodnike s strojev, bakrene kotle ...

13.3.2023 | 18:00

Simbolna slika (Foto: arhiv; M24)

Policisti so med minulim vikendom obravnavali 180 dogodkov, ki so zahtevali posredovanje policije, na številki 113 pa skupaj prejeli 548 klicev, danes sporočajo s PU Novo mesto. Največ dogodkov je bilo povezanih s postopki s tujimi državljani, ki niso izpolnjevali pogojev za bivanje v Sloveniji, ter prometno varnostjo. Nekaj podrobnosti v nadaljevanju.

Vlomi in tatvine

V petek dopoldne so policisti v bližini Otočca ustavili najeto kombinirano vozilo, v njem pa našli večje število opažnih plošč, za katere voznik ni znal razložiti izvora. Poleg so ustavili še osebni avtomobil, ki je spremljal kombi. V postopku so ugotovili, da opažne plošče izvirajo iz nočnega vloma na območju Črnomlja. Opažne plošče, vredne 4.400 evrov, so vrnili lastnikom, na okrožno državno tožilstvo pa bodo zaradi suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine ovadili 22-letnika iz Gazic, 25-letnika iz Semiča in 20-letnico iz Šentjerneja.

V petek zvečer so neznanci vlomili v stanovanjsko hiši v kraju Ponikve. Brežiški policisti so opravili ogled in ugotovili, da so odnesli nekaj denarja in zlatnine, povzročili pa za nekaj tisoč evrov škode.

V soboto zjutraj so metliški policisti opravili ogled vloma na Grabrovcu. Tam so ponoči storilci poškodovali več električnih strojev, tako da so odrezali manjše, metrske kose električnih vodnikov ter odnesli tri motorne žage. Lastnikom so naredili za skoraj dva tisoč evrov škode.

V nedeljo zjutraj so dva vloma prijavili v Radovici. Ponoči so storilci iz enega vikenda odpeljali dva bakrena kotla (po 80 in 60 litrov) ter lastniku naredili za tisoč petsto evrov škode. Iz drugega vikenda so ukradli bakreni kotel za žganjekuho, tri bakrene škropilnice, dve motorni žagi znamke Stihl in črni električni vodnik (20 metrov). Tudi temu lastniku so naredili za okoli tisoč petsto evrov škode.

V soboto zvečer so krški policisti obravnavali prijavo taksista, ki je iz Celja v Krško pripeljal več oseb. V Krškem so se sporekli zaradi plačila, nato pa so mu odvzeli denarnico, pobrali denar in zbežali. Policisti so identificirali storilca – šlo naj bi za 33-letnika iz okolice Krškega, ki so ga policisti doslej že večkrat ovadili za različna uradno kazniva dejanja.

Včera so brežiški policisti obravnavali vlom v gradbiščni zabojnik. Neznanci so odstranili obešanko in odnesli agregat, motorno žago in dva petdesetmetrska električna podaljška na kolutu. Ocenjujejo, da je škode vsaj za dva tisoč evrov.

Včeraj popoldne so brežiški policisti pri Vinjem Vrhu ustavili kombinirano vozilo s tremi osebami, ki so jih pred tem opazili v naselju Ravne pri Zdolah. Tam naj bi najprej nepovabljeni vstopili v hišo v času, ko so bili lastniki doma. Ko so jih zalotili, so spraševali, če imajo kaj za naložiti ali odpeljati, nakar so se odpeljali. Prisebni lastniki so o tem obvestili policiste na številko policije 113. Kombi krških tablic so dve uri po dogodku ustavili, kot omenjeno, pri Vinjem vrhu. Vse tri potnike so povabili na policijsko postajo zaradi suma storitve kaznivega dejanja – 61-letnega voznika so že nekajkrat obravnavali za različna kazniva dejanja.

Prometna (ne)varnost

V petek dopoldne so črnomaljski policisti 43-letnemu vozniku z Gorenjske zasegli osebni avtomobil, ker so v postopku ugotovili, da ga vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Policisti generalne policijske uprave so na avtocesti v bližini Brežic kontrolirali 32-letnega voznika kombiniranega vozila iz Hrvaške. V postopku so ugotovili, da vozi proti Ljubljani brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozilo so mu zasegli, njega pa odpeljali k sodniku.

Trebanjski policisti so sinoči obravnavali prometno nesrečo, ki se je zgodila na avtocesti v bližini Biča. Po prvih ugotovitvah ogleda je nesrečo povzročila 37-letna voznica osebnega avtomobila, ki je trčila v pred seboj vozeči osebni avtomobil. Obema so odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pri voznici pokazal rezultat 1,0 mg/l alkohola v izdihanem zraku (ali 2,08 promila). Zoper njo so uvedli postopek o prekršku zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji in vožnjo pod vplivom alkohola. Zanjo in za nevozni avtomobil so poskrbeli svojci.

Migranti

V petek so policisti obravnavali 66 tujih državljanov, v soboto 81 in v nedeljo 26, za katere so v postopkih ugotovili, da ne izpolnjujejo pogoje za bivanje v Sloveniji (iz Rusije, Maroka, Afganistana, Šri Lanke, Pakistana, Nepala. Maroka, Bangladeša, Indije, Kube, Irana, Mongolije, Toga, Tunizije, Alžirije, Eritreje). Vse so obravnavali na območju Posavja - v okolici naselij Čatež, Dobova, Obrežje, Brežice, Rigonce.

V soboto zvečer so policisti specializirane enote za nadzor državne meje generalne policijske uprave želeli v Slovenski vasi opraviti kontrolo sumljivega vozila italijanskih reg. tablic. Voznik ni upošteval znakov in je pospešil proti avtocesti. S pomočjo ostalih patrulj so vozilo ustavili na avtocesti v bližini Brežic. V postopku so ugotovili, da 23-letni državljan Kosova, z urejenim bivanjem v Italiji, vozi tri tujce (Iračana in tri Turke), ki niso izpolnjevali pogojev za bivanje v naši državi. 23-letniku so odvzeli prostost, postopek pa so prevzeli kriminalisti.

Včeraj dopoldne so policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe novomeške policijske uprave na avtocesti v bližini Biča kontrolirali avtomobil italijanskih reg. tablic, ki ga je vozil 28-letni državljan Romunije, njegov sopotnik pa je bil 26-letni državljan Moldavije. V avto sta peljala šest državljanov Rusije, za katere so ugotovili, da ne izpolnjujejo pogojev za bivanje v Sloveniji. Obema so odvzeli prostost, postopek pa so prevzeli novomeški kriminalisti.

M. K.