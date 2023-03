S hitrim posredovanjem pred ognjem uspeli obvarovati hiše

14.3.2023 | 07:00

Foto: PGD Šmihel

Včeraj ob 13.27 je med naseljema Vrhovska vas in Vinji Vrh v občini Brežice gorelo v naravnem okolju. Gasilci PGD Pirošica in Cerklje ob Krki so požar, ki je zajel okoli tri hektarje suhe trave in podrasti, pogasili. S hitrim posredovanjem so pred ognjem uspeli obvarovati objekte v neposredni bližini požara.

Ob 19.20 sta tudi nad Poganško ulico v Novem mestu goreli suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini okoli 300 kvadratnih metrov.

Ob 21.16 pa je še na Trati v Kočevju gorela travnata površina. Gasilci PGD Kočevje so pogasili požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov.

Gasilci pomagali reševalcem

Ob 15.57 so v naselju Grm, občina Velike Lašče, gasilci PGD Velike Lašče nudili pomoč reševalcem NMP UKC Ljubljana pri prenosu poškodovane osebe in zavarovali kraj pristanka helikopterja SV, ki je osebo v spremstvu ekipe HNMP prepeljal v UKC Ljubljana.

Motena oskrba z vodo

Komunala Sevnica obvešča uporabnike pitne vode na vodovodu Sevnica, območje Prešernove in Cankarjeve ulice, da bo danes in jutri, 14. in 15.03.2023, predvidoma med 8. in 14. uro, motena oskrba s pitno vodo zaradi vzdrževalnih del na omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TANČA GORA2;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUTORAJSKA, na izvodu Belko-Joh.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIBLJE, TP DOL. GRIBLJE, TP CERKVIŠČE, TP KRASINC;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BORŠT, TP PRILOZJE, TP KZ KRASINEC;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIČICE, izvod Naselje;

- od 8:00 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAPLJIŠČE, TP PODZEMELJ, TP ŠKRILJE;

- od 9:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVIČI, izvod Proti Božakovo;

- od 13:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODZEMELJ, TP KAPLJIŠČE, TP ŠKRILJE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREČNA 2, izvod 2. KAL-PROTI LUKNJI-SUHOR;

- od 8:00 do 9:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP AVTOBUSNA POSTAJA NM, izvod 2. POLNILNA POSTAJA LEKARNA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLENOVIK 1985;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRUŽINSKA VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOBNIK, izvod 1. GABRSKA GORA;

- od 8:30 do 13:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROVEC PRI TREBELNEM.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8:00 in 14:00 na območju TP Ornuška vas; med 8:30 in 14:00 pa na območju TP Mirna, nizkonapetostno omrežje – Stara Mirna.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništa Krško mesto na območju TP Hrastje, Jelše vas, Jelša Veliki Podlog in Kerinov Grm med 8. in 13. uro; na področju nadzorništva Brežice pa na območju TP Vitovc Stankovo, nizkonapetostno omrežje – Stankovo prostozračno med 8. in 11. uro.

M. K.