Prva letošnja premiera v APT: Pena dni po Janino

14.3.2023 | 10:50

Jana Manger

Novo mesto - Pena dni, predstava po romanu fracoskega pisatelja Borisa Viana v režiji Jane Menger, bo prva letošnja premiera v Anton Podbevšek Teatru – Ena najlepših ljubezenskih zgodb vseh časov

Prva letošnja premiera v novomeškem Anton Podbevšek Teatru je predstava Pena dni, narejena po istoimenskem romanu francoskega polimata: pisatelja, pesnika, glasbenika, pevca, prevajalca, kritika, igralca, izumitelja in inženirja Borisa Viana v režiji novomeške plesalke, igralke, koreografinje in režiserke Jane Menger.

Jana Menger je Novomeščanka. V svet giba je stopila še čisto majhna, ko so jo namesto v vrtec vpisali v telovadno društvo Partizan, v katerem je pod mentorstvom Sonje Požar stopila v svet gimnastike, ki jo je pozneje trenirala pri Ruži Kovačič. S plesom oziroma natančneje z baletom se je srečala v novomeški glasbeni šoli pri Sonji Rostan, že v tem času pa sta s prijateljico Rosano Hribar, poznejšo Prešernovo nagrajenko, zašli tudi v sodobni ples. Ko je v četrtem letniku vzgojiteljske šole dobila povabilo za sodelovanje v Plesnem teatru Ljubljana, je bila njena poklicna pot zapečatena. Pred tridesetimi leti je sodelovala tudi pri ustanavljanju novomeškega plesnega društva Terpsihora in pri njegovih prvih projektih sodobnega plesa. Kakšno leto pozneje je začela sodelovati tudi z režiserjem Matjažem Bergerjem pri njegovih spektakelskih projektih, v času njegovega delovanja v Slovenskem mladinskem gledališču in potem tudi v leta 2005 ustanovljenem Anton Podbevšek Teatru. Leta 2013 je diplomirala na Akademiji za ples v Ljubljani, dve leti pozneje pa z magisterijem končala podiplomski študij na AGRFT. Danes je docentka na Akademiji za ples v Ljubljani, kjer poučuje premet kompozicija in ustvarjalno raziskovalni proces, poleg tega pa še vedno tudi pleše in igra ter se ukvarja s koreografijo in z režijo.

Pena dni velja za eno najlepših, predvsem pa najpretresljivejših ljubezenskih zgodb vseh časov. Chick, Alise, Chloe in Colin preživljajo lahkotne dni ob poslušanju Duka Ellingtona, drsanju in smehu. Novi kuhar Nicolas zanje preizkuša vrhunske recepte; nekatere sestavine dobi kar iz odprte pipe. Po prekrasni bogati poroki Nicholas odpelje Chloe in Colina na poročno potovanje, na katerem se Chloe dotakne snega in začne kašljati, v pljučih pa ji začne rasti lokvanj … V istoimenski predstavi Jane Menger bodo nastopili Primož Pirnat, Nika Rozman, Timotej Novaković, Miranda Trnjanin in Mario Dragojević.

Premiera Pene dni bo v torek, 14. marca, v dneh od 15. do 23. marca pa ji bo sledilo pet ponovitev.

