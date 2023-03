FOTO&VIDEO: 10 let Rajhenburškega okteta

14.3.2023 | 09:40

Brestanica - Rajhenburški oktet pod umetniškim vodstvom Janka Avsenaka je z nedeljskim slavnostnim koncertom na gradu Rajhenburg obeležil deset let prepevanja. V tem času so se predstavili na sedemnajstih samostojnih koncertih z osmimi različnimi tematikami, skupno pa na 133 uradnih javnih nastopih.

Rajhenburški oktet sestavljajo člani Moškega pevskega zbora Svoboda Brestanica, mesto umetniškega vodje pa vseh deset let zaseda Janko Avsenak, dolgoletni zborovodja brestaniškega moškega zbora. Ustanovili so ga 12. marca 2013 na letnem zboru članov KD Svoboda Brestanica, predvsem zaradi potrebe oziroma želje organizatorjev posameznih dogodkov po manjši zasedbi, saj zbor šteje večje število članov in je predstavljal večjo organizacijski, predvsem pa logistični zalogaj.

In kdo so pevci Rajhenburškega okteta? Žaro Medvešek, Janez Mirt, Lado Levičar, Marko Železnik, Tomaž Omerzel, Boris Hrušovar, Mirko Avsenak in Franci Bromše.

Na slavnostnem koncertu Naših 10 let so v pestrem programu prepevali tako slovenske narodne kot izbor slovenskih zimzelenih popevk. Pridružili sta se jim tudi solistiki Stanka Macur, s katero so zapeli znano uspešnico iz filma Petelinji zajtrk Gardelin, ter Anja Kozinc, ki je z oktetom zapela slovensko Kam si namenjen, dragi moj?

Pesmi Rajhenburškega okteta so na koncertu, ki ga je povezovala Klavdija Mirt, zazvenele ob spremljavi Jerneja Fabijana in Špele Avsenak na klavirju, Anje Kozinc na citrah, Zorana Koširja na kitari, Tineta Marka na bas kitari in Romana Drstvenška na harmoniki. Koncert so zaključili s pesmijo Tam smo doma, ki so jo zapeli skupaj z umetniškim vodjo Jankom Avsenakom, gostjama in nekdanjimi stalnimi člani Romanom Hrušovarjem, Milošem Brinovcem in Boštjanom Omerzelom, manjkal je le Jurij Avsenak.

Ob jubileju so vodji in pevcem Rajhenburškega okteta čestitali podžupanja Mestne občine Krško Brigita Piltaver Imperl, podpredsednica Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti območne izpostave Krško Anita Gruber in predsednica KD Svoboda Brestanica Margareta Marjetič.

Boštjan Colarič

