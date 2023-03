Skoraj za dvakrat prekoračil hitrost

14.3.2023 | 12:00

Policisti PP Sevnica, ki so merili hitrost voznikov na cesti iz smeri Krškega proti Logu, kjer je hitrost s prometnim znakom omejena na 90 km/h, vozniku osebnega avtomobila BMW M4 namerili hitrost 174 km/h. Zoper 27-letnega voznika bodo podali obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Sevnici, poročajo s PU Novo mesto. Zakon o pravilih cestnega prometa za kršitev določa globo v višini 1200 evrov, vozniku pa se izreče 18 kazenskih točk.

Na cestah na območju Policijske uprave Novo mesto so policisti letos obravnavali 211 prometnih nesreč in v 55. primerih je bila vzrok prevelika hitrost. Tudi v lanskem letu je delež prometnih nesreč, ki so se zgodile zaradi neprilagojene hitrosti, znašal 26%, ob tem dodajajo na PU. Hitrost je tako med glavnimi dejavniki prometnih nesreč, tudi tistih z najhujšimi posledicami. Pogosto je povezana z drugimi dejavniki, kot so nepravilna stran in smer vožnje, nepravilno prehitevanje, neupoštevanje pravil o prednosti in vožnjo pod vplivom alkohola, opozarjajo policisti.

Zaletel se mu je v zadek

Sinoči nekaj po 20. uri se je zgodila prometna nesreča na avtocesti iz smeri Ljubljane proti Novem mestu, pri izvozu za Mirno Peč. 66-letni voznik osebnega avtomobila je zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji trčil v avtomobil 32-letnega voznika. Lažje poškodovanega 32-letnika iz Bosne in Hercegovine so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Dvema zasegli vozila - enemu mladoletniku in drugemu, ki sploh še ni opravljal vozniškega izpita

Policisti PP Krško so med kontrolo prometa v Krškem okoli 10. ure ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Peugeot. Za volanom je bil mladoletnik, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil z nameščenimi registrskimi tablicami, ki pripadajo drugemu vozilu. Avtomobil so zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Ukrepali bodo tudi zoper lastnico vozila, ki je dala avtomobil v uporabo mladoletniku.

Okoli 11.30 so na območju Žadovinka ustavil voznika BMW-ja. Ugotovili so, da gre za 30-letnega kršitelja, ki nima vozniškega dovoljenja, saj še ni opravljal vozniškega izpita. Tudi njemu so avto zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomi in tatvine

Na delovišču v Škocjanu je med 10. 3. in 13. 3. nekdo vlomil v zabojnik in odnesel več kosov orodja. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 650 evrov škode.

Na parkirnem prostoru stanovanjske hiše v Velikem Gabru je v noči na ponedeljek neznanec vlomil v kombi in izmaknil denarnico z gotovino ter dokumenti. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 1100 evrov.

Na Novem trgu v Novem mestu je nekdo s strehe objekta potrgal okoli 15 metrov bakrenih obrob in povzročil za 1500 evrov škode.

Na parkirnem prostoru v Belšinji vasi na območju PP Trebnje je včeraj neznanec vlomil v kombi in ukradel motorno žago in okoli 100 evrov gotovine. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2000 evrov škode.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Obrežje, Loče, Velika Dolina, Trnje, Slovenska vas, Čatež ob Savi) izsledili in prijeli 13 državljanov Maroka, devet državljanov Kube, sedem državljanov Rusije, šest državljanov Pakistana, tri državljane Bangladeša, dva državljana Turčije, dva državljana Nepala, državljana Šrilanke in državljana Kameruna.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 74. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 227 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 13 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila trem kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi petih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj ponarejanja denarja, ponarejanja listin, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

