Preloženo odločanje o podražitvah - Izgube Komunale naj ne plačujejo občani

14.3.2023 | 13:40

OS Brežice (Foto: arhiv DL)

Brežice - Burna razprava na zadnji seji občinskega sveta - Lista Igorja Zorčiča in Sonce ter Gibanja Svobode Brežice odločno proti podražitvam na račun občanov - Pod drobnogledom tudi Zelkom in Ekosocial

Brežiški občinski svetniki so na svoji zadnji seji na mizo dobili tudi predlog domače Komunale o višjih cenah oskrbe s pitno vodo. Temu so se uprli svetniki z Liste Igorja Zorčiča in Sonce ter Gibanja Svobode Brežice, češ, da skoraj polmilijonske izgube javnega podjetja ne smejo kriti z višanjem položnic. O morebitnih podražitvah bodo zdaj odločali na eni naslednjih sej Občinskega sveta.

Tako prvi kot drugi opozarjajo, da so se cene vode in komunalnih storitev v občini že povišale z lanskim avgustom. Kljub temu pa zaradi dražje elektrike Komunala Brežice posluje z minusom, ki naj bi po podatkih omenjene svetniške liste že presegal 400.000 evrov.

Občinski svetniki Liste Igorja Zorčiča in Sonce so predlagali popoln umik vseh točk glede povišanja komunalnih cen z dnevnega reda seje, a jasne podpore temu predlogu niso dobili, zato so tudi sami sprejeli naknadni (čeprav, kot pravijo, slabši kompromisni predlog), ki sicer razprave o podražitvah z dnevnega reda ne umika, pač pa jih le prelaga na eno od prihodnjih sej. Zahtevajo, da se pred nadaljnjim odločanjem o cenah položnic pridobi letno poročilo Komunale Brežice, ki da želi občankam in občanom stroške oskrbe s pitno vodo poračunati tudi za nazaj. Kritični so bili tudi do kadrovanja v tem podjetju, saj naj bi se, kot opozarjajo, nekatere vodstvene kadre zaposlovalo brez javnega razpisa. »Komunala Brežice naj bo vsem družinam in gospodinjstvom v naši občini prijazno podjetje in ne le izbranim in naj ne pokriva svojega slabega poslovanja z višanjem položnic občanom ter sama prevzame odgovornost za svoje zmotne odločitve,« so med drugim zapisali v Listi Igorja Zorčiča in Sonce.

IZGUBE NAJ NE KRIJEJO NA PLEČIH LJUDI

Tudi v svetniški skupini Gibanje Svoboda Brežice želijo dodatna pojasnila glede pokrivanja izgube Komunale. Sprašujejo se, ali podjetje res izvaja samo netržno dejavnost oziroma izključno javne gospodarske službe, zaradi česar je bilo tudi ustanovljeno, ali je velik del poslovanja ravno njihova tržna dejavnost, zaradi česar je bilo bivše podjetje KOP »tolikokrat pribijano na križ in je veljalo za netransparentno in neučinkovito.«

V Gibanju Svoboda se sprašujejo tudi o smiselnosti ustanovitve še dveh podjetij, Zelkom in Ekosocial, ter napovedujejo, da bodo pred ponovno razpravo o dvigu cen temeljito pregledali tudi njune rezultate poslovanja.

Občanke in občani niso krivi za izgubo javnega podjetja na postavki vodarine, opozarjajo v Svobodi, »oni niso postavljali cene, oni niso kadrovali in nazaj v službo jemali ljudi, ki so se vračali iz političnih zaposlitev v občinsko gnezdo«, so med drugim zapisali v izjavi za javnost. Svarijo pa še, da četudi bi občina minus javnega podjetja pokrila iz občinskega proračuna, bodo posredne stroške nosili občani, saj bo na drugi strani manj za denarja za otroke, mlade, za podjetja, za ostarele, ...

M. K.