Zagorel sušilni stroj v kleti gostilne

14.3.2023 | 18:40

Danes ob 12.10 se je na Cesti bratstva in enotnosti v Metliki pregrel in zagorel sušilni stroj v kleti gostinskega objekta. Gasilci PGD Metlika so zavarovali kraj dogodka, pogasili požar, prezračili prostore in opravili pregled s termovizijsko kamero.

Na bok

Ob 13.04 se je na Novomeški cesti v Straži osebno vozilo prevrnilo in obstalo na boku. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in nudili pomoč vlečni službi. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Z gasilci v dvorano

Ob 16.11 so v Velikem Podlogu, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vhodna vrata večnamenske dvorane, je še razvidno iz popoldanskih poročil Uprave za zaščito in reševanje.

M. K.