Občina plačuje za napake pri stadionu; polemično o redarjih

15.3.2023 | 08:15

Občinski svet Občine Sevnica (Foto: arhiv DL)

Sevnica - Nadaljuje se investicijski cikel, predvidenih naložb je za 14,4 milijona evrov – Žolčna polemika o delu Skupnega prekrškovnega organa, potratnosti in (ne)učinkovitosti – Kdo je kriv za nasedlo naložbo - stadion?

Na zadnji seji Občinskega sveta sevniške občine so sprejeli letošnji proračun. Kot je že pri obravnavi osnutka proračuna pojasnila vodja oddelka za proračuna mag. Vlasta Marn, je predvidenih 25,3 milijona evrov prihodkov in 29,3 milijona odhodkov.

Nadaljuje se investicijski cikel, predvidenih naložb je za 14,4 milijona evrov, v tej vsoti pa so vključena tudi sredstva države in evropskih skladov. Največji naložbeni delež proračuna je namenjen gradnji Osnovne šole Ane Gale Sevnica in dogradnji OŠ Blanca, pa tudi ureditvam športnih površin pri OŠ Sava Kladnika v Sevnici in OŠ Milana Majcna v Šentjanžu. Med njimi so še gradnja novega mostu v Krmelju s pripravo cestno-prometne infrastrukture za gradnjo nove osnovne šole, komunalno opremljanje poslovnih in stanovanjskih con in pripravo ustrezne domske oskrbe. Marnova je opozorila, da vsi čakajo na sprejetje proračuna, da bi njegovi porabniki lahko poplačali že prejete račune.

Marko Kotar (SDS) je čestital občinski upravi »za konzervativno držo pri zadolževanju, saj se nekateri župani hvalijo s 40 do 60 odstotno zadolženostjo.« Marnova je odvrnila, da se zadolžujejo »ciljano, ko je to smiselno«, župan Srečko Ocvirk pa je dodal, da vse kaže, »da smo zmerno zadolžena občina.« Konkretnih številk Marnova ni navedla, ker »ni hotela špekulirati, kakšno je bilo zadolževanje v preteklosti, dokler ni sprejet zaključni račun.«

Svetnik in poslanec Tomaž Lisec (SDS) je menil, da občina s tem, ko je v proračunu postavka 117.000 evrov za sanacijo zemljišča za stadion, priznava sokrivdo za napake drugih pri izvedbi projekta, od projektanta naprej. Zato je po njegovih besedah škoda, da gre denar iz občinskega proračuna za ta namen.

POLEMIKE O DELU REDARJEV



Članice in člani sveta so se na seji seznanili še s poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa (MI-SPO) za leto 2022 in oceno izvajanja občinskega programa varnosti v tem letu. Kar dobro uro so porabili za ti točki dnevnega reda, ki so ju opravili hkrati. Sevniška svetnika Marko Kotar in Ivan Orešnik (oba SDS) sta menila, da gre za delovanje SPO sorazmerno veliko denarja, sploh, ker se nekatere naloge SPO podvajajo s tistimi, ki jih že opravlja država, predvsem policija. Kotar je dobil pritrdilni odgovor na vprašanje, ali drži podatek, da stane SPO okrog 70 tisočakov, na račun glob pa dobijo »nazaj« le 31 tisočakov. Orešnik se pridružuje tistim, ki menijo, da SPO opravlja meritve hitrosti vozil v cestnem prometu na krajih, kjer to ne bi bilo potrebno, tam, kjer bi morali biti, pa da redarjev ni. Podobnega mnenja je tudi občinski in državni svetnik Gregor Korene (SDS), ki ga je zanimalo, kako je s kalibracijo »radarjev«, saj je opazil, da prihaja na merilnikih do neustrezno kalibirirane in izmerjene hitrosti, kar je opazil tudi na Planinski cesti v Sevnici. Pripombe o »inkasantstvu« so tudi bile v razpravi.

P. P.