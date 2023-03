Zdaj obnovo potrebuje še severni most

15.3.2023 | 10:30

Župan Robert Zagorc je svetnicam in predsednici nadzornega odbora občine ob dnevu žensk čestital s cvetom. (Foto: Pavel Perc)

Anita Krajnc

Kostanjevica na Krki - Brez 200.000 evrov sofinanciranja države (toliko so dobili za obnovo južnega mostu) tudi pri severnem mostu verjetno ne bo šlo



Kostanjeviški občinski svetniki so na zadnji seji sprejeli tudi sklep o potrditvi naložbene dokumentacije za projekt obnove lesenega mostu na severni strani otoka. Potem ko so lani obnovili »južni« most, je zdaj na vrsti še »severni«, zavarovan kot arhitekturni in umetnostni spomenik, ki so ga zadnjič temeljito obnovili pred več kot tremi desetletji. Po zdajšnjih cenah bi naložba stala skoraj 900.000 evrov.

Za kostanjeviško občino je to zelo velik finančni zalogaj, bojijo pa se, da bo treba odšteti še precej več, saj so v zadnjem času cene gradbenih materialov zelo poskočile. Zato brez najmanj 200.000 evrov sofinanciranja države, toliko so namreč dobili od ministrstva za kulturo za obnovo južnega mosta, tudi pri severnem mostu verjetno ne bo šlo. Izvedba projekta je predvidena med letošnjim oktobrom in septembrom 2024.

Kot je povedala Anita Krajnc, višja svetovalka za družbene in gospodarske dejavnosti na kostanjeviški občini, so se za obnovo severnega mostu prijavili že na lanski razpis, ki ga je objavilo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, vendar ga je konec septembra razveljavilo. In tako je tudi njihov projekt, ki so ga načrtovali v letošnjem proračunu, ostal brez sredstev in le črka na papirju. Kljub temu so letos za obnovo tega mostu predvidene geomehanske in arheološke raziskave ter batisgrafsko snemanje, ki jih nalaga Zavod za varstvo kulturne dediščine, ker je otok razglašen za kulturni in umetnostni spomenik. »Do konca aprila naj bi bil tudi znan izvajalec, toda v razpisu imamo določbo, da če ne bi bili uspešni na razpisu, ni nujno, da bomo projekt izvedli oz. sklenili pogodbo z izvajalcem. Cene gradbenega materiala in vseh sestavin za obnovo mostu so se zvišale za 30, 40 odstotkov,« še doda Anita Krajnc in izrazi upanje, da bodo uspešni na razpisu ministrstva za kulturo, na katerega so se pravočasno prijavili.

P. P.

