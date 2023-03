Gorelo v bloku

15.3.2023 | 07:00

Včeraj ob 21.55 je na Trgu svetega Jerneja v Kočevju gorel lesen podboj vhodnih vrat stanovanja v drugem nadstropju večstanovanjske stavbe. Požar so pogasili stanovalci še pred prihodom gasilcev PGD Kočevje, ki so nato objekt preventivno pregledali in prezračili.

Dimniški požar

Ob 11.00 so v naselju Temenica, občina Ivančna Gorica, gorele saje v dimniški tuljavi stanovanjske hiše. Gasilci PGD Temenica so nadzorovali izgorevanje saj, tuljavo in okolico dimnika pregledali s termovizijsko kamero ter odsvetovali nadaljnjo kurjenje do prihoda dimnikarske službe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRIBUČE 1 na izvodu Desno.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRUMOVA 1, izvod 4.SAM. OMARICA CESARJEVA;

- od 8.00 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. TEŽKA VODA, izvod 1.TEŽKA VODA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLENOVIK 1985;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRMOVLJE 1.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMNI VRH, izvod 3. GOBNIK V HRIB.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8.30 in 11.00 na območju TP Žalostna gora;med 11.30 in 14.30 pa na območju TP Žalostna gora kamnolom.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Velike Malence, Sobenja vas, Krška vas, mrzla vas, Globočice in Vitovc Stankovo predvidoma med 11.30 in 14. uro; na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) pa na območju TP Rudnik nekovin, nizkonapetostno omrežje – Želežniška postaja predvidoma med 8. in 14. uro.

