Kmalu nova tržnica

15.3.2023 | 09:30

Projekcije: Občina Ivančna Gorica

Ivančna Gorica - Spodbujanje lokalne samooskrbe je v današnjem času bistvenega pomena, se, kot, sporočajo, zavedajo tudi v Občini Ivančna Gorica, kjer vse od vzpostavitve tržnice v mestu (leta 2011) spodbujajo občanke in občane k nakupu doma pridelane hrane.

Poleg spodbujanja uživanja domačih živi, pa si je občina že dalj časa prizadevala pridobiti stalni tržni prostor ob vstopu v občinsko središče v Ivančni Gorici. Zdajšnji prostor tržnice ob kulturnem domu zaradi prihajajoče gradnje Kulturno upravnega centra Ivančna Gorica tega več ne bo dopuščal.

V ta namen je občina v letu 2021 izvedla natečaj za vzpostavitev stalne tržnice v samem občinskem središču. Lokacijo tržnice je bila izbrana oziroma določena v Občinskem podrobnem prostorskem načrtu na območju parkirnega prostora pri banki NLB in trgovini TUŠ.Tam se poleg tržnice na levi strani ohranja pas z vodnjakom, na desni strani (pri banki) pa bo na novo urejenih do 10 parkirnih mest. Osrednji del bo namenjen ureditvi tlakovanja in postavitvi tržnice.

Tržni prostor se bo razprostiral na 250 kvadratnih metrih in bo vseboval pokriti prostor s fiksno postavitvijo stojnih mest za prodajo izdelkov, servisnim objektom z notranjimi prostori (shramba stojnic, hladilnikov, …), prostorom za avtomate in sanitarijami. Objekt tržnice bo ob večjih sejemskih dogajanjih imel možnost dodatnega pokritega tržnega prostora s premično streho.

Z novo tržnico bodo dobili tudi nov prostor za druženje, ravno tako za izvedbo tematskih dni oziroma drugih vrst prireditev v centru kraja, so prepričani na občini. Dodatna parkirna mesta se bodo zagotovila z ureditvijo peščenega parkirišča na območju med trgovino TUŠ, stanovanjskimi bloki in pošto.

Novo tržnico naj bi začeli graditi v sredini letošnjega leta in jo dokončali do konca leta.

M. K.