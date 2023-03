Čebelarji z novim društvenim čebelnjakom; uredili tudi park medovitih dreves

15.3.2023 | 14:20

Čebelarjem se je s postavitvijo čebelnjaka na Trebelnem izpolnila dolgoletna želja. Z leve proti desni: Klemen Gorše, Slavko Kramžar, župan Občine Mokronog -Trebelno mag. Franc Glušič, predsednik ČD Trebelno - Mokronog Marjan Starič, v. d. direktorice občinske uprave Mateja Vrabec in Jaka Krivic.

Posadili tudi lipo.

Trebelno - Čebelarsko društvo Trebelno - Mokronog je v včeraj namenu predalo nov čebelnjak, ki stoji v neokrnjeni naravi na robu gozda na Trebelnem, blizu tukajšnje podružnične šole. To je bila njihova dolgoletna želja. »Gradnjo smo začeli že pred dvema letoma, do danes smo opravili prek 120 delovnih akcij, vsi skupaj smo vložili več kot 1.800 ur prostovoljnega dela. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki so nam pomagali z donacijo materiala, pa tudi občini, ki nam je stala ob strani,« je dejal predsednik društva Marjan Starič.

Nov čebelnjak bo zanje velika pridobitev; služil jim bo tudi za izobraževanje mladih čebelarjev. »Poznavanje čebel in njegovega sovražnika varojo, lahko učinkovito zatiramo le z znanjem. Čebele imajo velik pomen za naš obstoj. Danes brez čebelarjev ne morejo preživeti. Eden največjih umov 20. stoletja Albert Einstein je dejal, da ko bodo čebele izginile z obličja Zemlje, bodo človeku ostala le še štiri leta,« je izpostavil Starič.

Poleg čebelnjaka so uredili še park medovitih dreves, zasadili so prek 60 različnih vrst, ki so jih za obiskovalce tudi pregledno označili.

ČD Trebelno - Mokronog trenutno ima 60 članov, predvsem pa so veseli, da je veliko zanimanja za čebelarjenje med mladimi. Tudi v prihodnje bodo dali velik poudarek prenašanju znanja na mlajše generacije. »Poskrbimo skupaj, da čebele preživijo,« je ob koncu še dodal Starič.

Besedilo in fotografije: R. N.

