Drnovo vs. Kerinov Grm - sprli so se in stepli, v avtu je čakala sekira

15.3.2023 | 11:25

Včeraj okoli 10. ure so bili policisti obveščeni o pretepu na parkirnem prostoru na Cesti krških žrtev v Krškem. Na kraj so bili takoj napoteni policisti PP Krško, ki so ugotovili, da je prišlo do spora in pretepa med petimi osebami iz Drnovega in Kerinovega Grma, ki se med seboj poznajo, ena oseba pa je bila lažje poškodovana. Vse udeležence so izsledili in nadaljujejo intenzivno preiskavo. Pri enem izmed udeležencev so v avtomobilu našli in zasegli sekiro. O ugotovitvah bodo policisti po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo, danes poročajo s Policijske uprave Novo mesto.

Pijan trčil v ograjo delovišča, vozniške ni imel

V minuli noči se je zgodila prometna nesreča na Kidričevi ulici v Trebnjem, kjer je 25-letni voznik zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v ograjo delovišča. Poškodoval se ni, v litru izdihanega zrakapa je imel 0,72 miligrama alkohola. Policisti so še ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so zasegli in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o voznikih in Zakon o motornih vozilih za ugotovljene kršitve določajo globo v višini 3.340 evrov.

Vozniku (brez vozniške) zasegli avto (neregistriran)

Policisti PPP Novo mesto so med kontrolo prometa v Novem mestu nekaj po 20. uri zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Renault megane. 41-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil je neregistriran avtomobil s tujimi registrskimi tablicami. Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so mu odredili preizkus in strokovni pregled, kar je odklonil. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Za ugotovljene kršitve zakon določa globo v višini 3.200 evrov.

Poskus vloma

V naselju Lukovek na območju PP Trebnje je v noči na torek nekdo poskušal vlomiti v gospodarski objekt. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Pijan razgrajal

Policisti PP Dolenjske Toplice so nekaj po 20.30 posredovali zaradi kršitev javnega reda in miru v zasebnem prostoru na območju Dvora. 36-letnik, ki je bil pod vplivom alkohola, se tudi po prihodu policistov ni pomiril in je še naprej kričal in razgrajal, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Obrežje, Loče, Slovenska vas, Čatež ob Savi) izsledili in prijeli 16 državljanov Rusije, 13 državljanov Kube, 12 državljanov Bangladeša, šest državljanov Sirije, štiri državljane Maroka, tri državljane Kameruna, tri državljane Toga, tri državljane Indije, dva državljana Konga, dva državljana Palestine, dva državljana Pakistana, državljana Gvineje in državljana Afganistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 59. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 187 klicev. Obravnavali so deset prometnih nesreč, ki so se končale z gmotno škodo, in zasegli vozila dvema, ki sta vozila brez vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 17. kršitev javnega reda in miru in dva kršitelja pridržali. Obravnavali so sume kaznivih dejanj grožnje, poškodovanja tuje stvari, vloma in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe, sprožitve signalno varnostne naprave in nedovoljenih prehodov državne meje.

