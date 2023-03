Vrtovca skrbi zavlačevanje s postopki za Jek 2, vlada odgovarja - največja investicija v zgodovini države terja svoj čas

16.3.2023 | 07:30

Jernej Vrtovec: ''Treba je začeti čimprej.'' (Foto: STA)

Ljubljana/Krško - Predsednik komisije DZ za nadzor javnih financ Jernej Vrtovec je za 29. marec sklical sejo komisije na temo zavlačevanja s postopki za gradnjo drugega bloka krške nuklearke (Jek 2). Glede na nedavne navedbe iz vladnih vrst, "da ni nič narobe, če se časovnica za Jek 2 zamakne", se namreč boji za energetsko neodvisnost države.

Vrtovec, sicer poslanec NSi, je na včerajšnjinovinarski konferenci v DZ uvodoma poudaril, da se svet, Evropa in tudi Slovenija v zadnjem obdobju soočajo z energetsko krizo, posledično pa z vprašanjem, kako zagotoviti energetsko neodvisnost in hkrati zeleni prehod.

Za Slovenijo, ki želi podnebno nevtralna postati do leta 2055, bo po njegovih besedah ključna jedrska energija, ki jo je kot trajnostno z delegirano uredbo februarja lani prepoznala tudi Evropska komisija.

Nuklearna elektrarna Krško (Nek) zdaj državi zagotavlja 25 odstotkov električne energije. Ob dejstvu, da ima obratovalno dovoljenje do leta 2043 in da bo Slovenija glede na državno strategijo do leta 2033 opustila premog oz. Termoelektrarno Šoštanj, pa se zastavlja vprašanje, kako nadomestiti tako velike izpade. Samo z obnovljivimi viri ne bo šlo, je podčrtal Vrtovec.

Prejšnja vlada je, tako nekdanji infrastrukturni minister, energetsko dovoljenje Gen energiji za Jek 2 izdala že junija 2021, marca lani pa je sprožila tudi postopke za umeščanje drugega bloka v prostor.

Glede na izkušnje z dolgotrajnostjo postopkov - samo podaljšanje obratovalnega dovoljenja Nek je trajalo več let - pa ga skrbi nadaljnja časovnica projekta Jek 2, poleg umeščanja v prostor še pridobivanje gradbenih dovoljenj in čezmejno presojanje okoljskih vplivov, saj Avstrija nasprotuje jedrski energiji. Poleg tega gradnja jedrske elektrarne traja pet do šest let. "Treba je začeti čim prej," je pozval.

V tej luči je bil kritičen do nedavnih navedb ministra za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumra v intervjuju za spletni portal N1, "da ni nič narobe, če se časovnica za Jek 2 zamakne".

Zdi se mu, da so se postopki izdelave državnega prostorskega načrta pod to vlado ustavili in "da je ključna prioriteta vlade solarizacija Slovenije, jedrska opcija pa se postavlja v ozadje".

Odlaganje odločitev o gradnji Jek 2 je strateško napačna odločitev, ki jo bomo davkoplačevalci drago plačali, verjamejo v NSi. "Naš poziv vladi je, naj ne zavlačuje," je pojasnil Vrtovec. "Ne gre za nobeno PR potezo, gre za skrb, da si Slovenija zagotovi energetsko neodvisnost," je argumentiral potrebo po sklicu seje komisije za nadzor javnih financ, na katero so vabljeni vsi ključni deležniki.

Vrtovec komisiji predlaga, da po koncu razprave sprejme več sklepov, in sicer naj vladi predlaga, da maksimalno pospeši postopke umeščanja v prostor in izgradnje Jek 2 ter naj komisiji vsako četrtletje poroča o napredku pri projektu Jek 2 in pri projektu izgradnje infrastrukture odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) v Vrbini pri Krškem, ki še vedno ni zaključen.

Državna sekretarka Seršen: Jek 2 kot največja investicija v zgodovini države terja svoj čas

Tina Seršen (Foto: STA)

Zelo vehementno je trditi, da bo v primeru, da (še) ne bomo gradili drugega bloka krške nuklearke (Jek 2), ogrožena energetska suverenost Slovenije, se je na argumente za sklic seje komisije DZ za nadzor javnih financ odzvala državna sekretarka Tina Seršen. Jek 2 je kot največja investicija v zgodovini države dolgotrajen projekt, je opozorila.

Kot je poudarila državna sekretarka na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, bo gradnja drugega bloka glede na izkušnje drugih držav v EU v najboljšem primeru trajala 15 let, saj so ti projekti kompleksni. Medtem pa ima Slovenija problem danes, je poudarila in spomnila, da smo bili lani zaradi izpada proizvodnje v Premogovniku Velenje 30-odstotno uvozno odvisni.

V tej luči se ji zdijo besede predsednika komisije Jerneja Vrtovca o ogrožanju energetske neodvisnosti Slovenije "zelo vehementne".

Prav tako je Seršen kot vehementno označila Vrtovčevo oceno, da se Slovenija ne bo mogla zanašati samo na obnovljive vire energije. "Tega še ne vemo, če nimamo resnih strokovnih analiz na ravni države. Te pripravljamo zdaj, pokazale bodo, kako lahko dosežemo podnebne cilje. Pripravljene bodo v okviru nacionalnega energetskega in podnebnega načrta, ki bo javno razgrnjen pred poletjem," je povedala.

"Obstaja soglasje, da bo raba raba električne energije rasla, a napredujejo tudi tehnologije, ki omogočajo bolj učinkovito rabo energije. Ali lahko zložimo skupaj te zgodbe, pa bomo videli, ko bomo imeli izdelane resne strokovne analize na državni ravni," je dodala.

Zavrnila je tudi očitke, da ministrstvo zavlačuje s projektom Jek 2. Potrdila je, da je prejšnja vlada pred iztekom mandata marca lani dala pobudo za postopke za umeščanje Jek 2 v prostor, "a je bila vsebinsko pomanjkljiva". Tako po njenih besedah ni bila priložena idejna zasnova projekta. "To so take napake, ki si jih mi nikakor ne moremo privoščiti, ko gremo v največjo investicijo v zgodovini države. Zavedati se je treba, da investicija v jedrsko elektrarno predstavlja vsaj petkratni obseg največjih investicij do sedaj," je opozorila.

Ob tem je državna sekretarka pojasnila, da ministrstvo pospešeno dela na projektu drugega bloka z ministrstvom za naravne vire in prostor ter z investitorjem Gen energija, da se čim prej poskrbi za potrebne analize in podlage. Na podlagi tega bo nato izdelana realna časovnica.

Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je želel v pogovoru za spletni portal N1, ki je zmotil Vrtovca, zgolj poudariti, da si je treba naliti čistega vina, "da pogledamo, kaj je in kaj ni, kako hitro lahko pridemo do odločitev, družbenega kompromisa, ki ga, mimogrede, še vedno nimamo in ga bomo preverjali na referendumu", je še pojasnila Seršen. Šele ko bodo vsi ti odgovori, bo jasno, kdaj lahko nadaljujemo jedrski program v Sloveniji, je dodala.

"Predstavljam si, da se želijo ljudje odločati informirano, kaj bomo gradili, kako dolgo, koliko bo stalo, kakšne bodo posledice, kakšna bo končana cena za odjemalca, kdo bo gradil. Vse to moramo še raziskati. To terja svoj čas, brez teh odgovorov ne moremo pred ljudi in kredibilno govoriti o za in proti," je podčrtala.

