Alarm na Glavnem trgu

16.3.2023 | 07:00

Novomeški Glavni trg (Foto: arhiv)

Včeraj ob 17.35 se je na Glavnem trgu v Novem mestu v podzemnem jašku sprožil alarm za pline. Delavci Komunale Novo mesto so še pred prihodom gasilcev prezračili jašek. Gasilci GRC Novo mesto z meritvami niso zaznali nevarnih plinov, so pa jašek ponovno prezračili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČREŠNJEVEC, TP CEROVEC PRI ČREŠNJEVCU, TP KRVAVČJI VRH.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

-od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEBANOVA izvod 2.VOLČIČEVA;

-od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POD TRŠKO GORO, izvod 3.LOČNA – BILIČ;

-od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Č.N. GUMBERK;

-od 9:30 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEBANOVA, izvod 4.LEBANOVA LEVO.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STUDENEC, izvod VRSTNE HIŠE KOVAČIČ;

-od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRETRŽJE, izvod 2.V HRIB PRVI DROG ZEMELJSKO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Dolenje Dule, Selce Volovnik, Tršlavec, Golek, Cesta, Čretež, senožete, Gora in Straža gora danes med 7:30 in 14:30 uro, na območju TP Rudnik nekovin Blanca med 8:00 in 11:00 uro, na območju TP Šmarje 3 pa med 11:30 in 14:00 uro.

M. K.