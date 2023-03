Pri prevozu migrantov ujeli Romuna in tri Hrvate

16.3.2023 | 09:40

Simbolna slika (Foto: arhiv; PU NM)

Policisti so včeraj obravnavali dva Romuna in tri Hrvate. Ti so v avtomobilih prevažali migrante, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Avtomobila so jim zasegli in jih s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika.

Nekaj po 10. uri so policisti na območju Obrežja ustavili osebni avtomobil romunskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 19- in 21-letni Romun v njem prevažata dva Turka, ki sta pred tem nezakonito prestopila državno mejo. Romunoma so odvzeli prostost, postopek s Turkoma pa še poteka, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.

Nekaj ur pozneje, okoli 14.30, so policisti prav tako na območju Obrežja preverili voznika osebnega avtomobila hrvaških registrskih oznak. Ugotovili so, da v njem trije Hrvatje prevažajo dva Turka, ki sta pred tem nedovoljeno vstopila v Slovenijo. Trojici so odvzeli prostost, Turka pa sta zaprosila za mednarodno zaščito, so sporočili s PU Novo mesto.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Obrežje, Čatež ob Savi) izsledili in prijeli 13 državljanov Bangladeša, 11 državljanov Rusije, šest državljanov Kube, šest državljanov Indije, pet državljanov Maroka, štiri državljane Pakistana, tri državljane Nepala, tri državljane Šrilanke, dva državljana Turčije in državljana Alžirije in v Novem mestu državljana Irana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto sosicer včeraj skupno posredovali v 55. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 195 klicev. Obravnavali so deset prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, goljufije in tatvin. Posredovali so zaradi sprožitve signalno varnostne naprave in nedovoljenih prehodov državne meje.

