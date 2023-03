Odbojkarjem Krke se ni izšlo

16.3.2023 | 08:30

Martin Kosmina se je takole boril z blokom gostov.

Luka Marovt prebija trojni blok Novomeščanov.

Novo mesto - Novomeški odbojkarji so celo sezono čakali na sinočnjo prvo tekmo osmine finala državnega prvenstva. Kot najboljša ekipa 1. B lige, kjer so bili brez konkurence, so se pomerili z zadnjeuvrščenim moštvom 1. A lige, to je Črnučami. Krka je morala pred domačimi navijači priznati premoč gostom z 1:3, druga tekma bo v soboto v Črnučah, morebitna tretja pa v sredo znova v Novem mestu. Kdor bo prej dobil dve tekmi, se bo uvrstil v četrtfinale in tudi naslednjo sezono igral v 1. A ligi. Novomeščani so si pred sezono zadali cilj, da se znova vrnejo med elito.

Tekmo so bolje začeli odbojkarji Črnuč, ki so hitro pobegnili domačim za pet točk. Po minuti odmora trenerja Krke Jerneja Rojca so se Novomeščani nekoliko približali gostom, a sredi niza znova preveč popustili. Rojc je z menjavami poskušal preobrniti potek srečanja, a se ni izšlo.

Drugi niz so bolje začeli Novomeščani, z močnimi servisi so precej otežili igro gostov, ki pa so v nadaljevanju le vzpostavili ravnotežje. Izid je bil zadnjič izenačen pri rezultatu 22:22, nato pa se je domačim ustavilo.

Kljub zaostanku z 0:2 v nizih krkaši niso vrgli puške v koruzo. V tretjem nizu so si na začetku priigrali pet točk naskoka (6:1), a so potem znova dovolili Črnučam, da so se približale. Novomeščani so bili v zaključku bolj zbrani, za končnih 25:20 je z blokom poskrbel kapetan Krke Martin Kosmina.

To je domačim dalo dodaten zalet pred četrtim nizom, ki pa je bil žal zadnji. Domači so po uspešnem bloku Grega Erpiča izenačili na 21:21, nato pa naredili preveč napak v napadu in sprejemu servisa, da bi izsilili še peti niz.

Martin Kosmina, kapetan Krke: »Mislim, da smo počepnili predvsem na sprejemu, sploh v prvih dveh nizih. V soboto bomo morali v Črnučah odigrati precej bolje, če bomo želeli računati na zmago.«

Matic Rojnik, kapetan Črnuč: »Cilj imamo obstati v 1. A ligi in danes smo storili prvi korak. Potrebujemo še drugega v soboto. Igro še lahko izboljšamo, vsekakor pa upamo na rezultat v naš prid.«

Sportklub 1. A DOL moški, prva tekma 1/8 finala:

Krka : Črnuče 1:3 (-20, -22, 20, -21)

Krka: Hafner 2, Erpič 7, Kosmina 20, Borin (L), Kožar, Pulko 20, Lavrič 2, Hvala 2, Lindič 2,

Pušnik 3, Hardt, Vidmar, Jakše (L). Trener: Jernej Rojc.

Črnuče: Kržič 8, Mihelčič 7, Vilar, Prevorčnik, Karadža Pevc (L), Verdinek (L), Rojnik 17, Oman

8, Sešek 16, Marovt 11, Jančič 1, Ramšak, Češnovar. Trener: Iztok Kšela.

Besedilo in fotografije: R. N.

