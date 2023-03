Novomeščani na zaključni turnir pokala, Trebanjci po podaljšku izgubili

16.3.2023 | 09:00

Jernej Avsec je takole dosegel enega od svojih štirih zadetkov.

Novo mesto - Na zaključni turnir pokala Slovenije so se uvrstili tudi rokometaši Krke, ki so včeraj doma s 30:23 (16:11) premagali Mariborčane. Trimo Trebnje pa je po podaljšku presenetljivo izgubil na gostovanju v Ormožu, izpadli pa so tudi Kočevci, ki so doma morali priznati premoč Kopru.

Ormožani so v svojem Hardeku na kolena položili favorizirane Trebanjce z 31:30. Odločitev o zmagovalcu je padla v podaljšku, potem ko se je tekma v rednem delu končala s 27:27. Pri Prlekih je odločilne gole prispeval Nik Čirović, skupaj s Tilnom Kosijem sta dosegla po devet zadetkov. Pri Trebanjcih je bil najbolj učinkovit Filip Glavaš s sedmimi zadetki.

V Novem mestu ni bilo tako razburljivo, čeprav so se Mariborčani 11. minut pred koncem približali le na gol zaostanka. A Krka je nato z zbrano igro zaustavila njihov nalet in se veselila uvrstitve na zaključni turnir, ki bo v prvi polovici maja. Prireditelj še ni znan, Rokometna zveza Slovenije ga bo izbrala na podlagi prijav do konca tega meseca.

Jernej Avsec, igralec MRK Krka: »Današnja zmaga nam pomeni neko nagrada za naš trud skozi celotno sezono. Tekma je bila napeta in zelo nervozna, saj so nam Mariborčani vseskozi dihali za ovratnik. Zaostanek šestih zadetkov so v končnici uspeli znižati, se vrnili v igro, a smo z našo dobro igro v obrambi in veliko želje po uspehu na koncu več kot zasluženo zmagali. Komaj čakamo na nasprotnika na zaključnem turnirju in obljubljamo, da bomo naredili vse, da se pokažemo v dobri luči.«

Pokal Slovenije, četrtfinale:

Jeruzalem Ormož : Trimo Trebnje 31:30 (27:27, 10:12) - podaljšek

Krka : Maribor Branik 30:23 (16:11)

Celje Pivovarna Laško : Gorenje Velenje 33:31 (28:28, 13:16) - podaljšek

Kočevje : Koper 23:33 (12:16)

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija