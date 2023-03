Skupina Krka lani še z nekoliko višjim dobičkom od prvih ocen

16.3.2023 | 10:30

Lansko poslovanje je vodstvo Krke predstavilo na januarski novinarski konferenci. (Foto: arhiv DL; I. V.)

Novo mesto - Skupina Krka je nekoliko navzgor popravila višini dobička iz poslovanja in čistega dobička v 2022, ki ju je objavila v prvi oceni lanskega poslovanja konec januarja. Dobiček iz poslovanja je za 900.000 evrov višji kot v prvi oceni in znaša 381,2 milijona evrov, čisti dobiček pa je višji za 2,5 milijona evrov in znaša 363,7 milijona evrov. (podrobnosti v dokumentu v priponki pod tekstom)

Čisti dobiček skupine je bil tako lani v primerjavi z letom 2021 višji za 18 odstotkov, dobiček iz poslovanja pa za sedem dostotkov, so danes sporočili iz Krke, potem ko se je z nerevidiranimi izkazi poslovanja včeraj seznanil nadzorni svet družbe. Ta bo letno poročilo sicer objavila 13. aprila.

Krka je sicer lani ustvarila rekordno prodajo. Prihodki skupine so namreč nanesli 1,7 milijarde evrov, kar je 10 odstotkov več kot leto prej. V zadnjem petletnem obdobju je bila povprečna letna stopnja rasti prodaje 6,3-odstotna.

Predsednik uprave in generalni direktor družbe Jože Colarič je v današnjem sporočilu za javnost ponovil, da lanski poslovni rezultati kažejo, da so odzivni in dobro pripravljeni, da se lahko v spremenjenih okoliščinah poslovanja s pomočjo odpornega poslovnega modela vertikalne integracije nemudoma prilagodijo priložnostim in izzivom. "Tako bomo nadaljevali tudi v prihodnje," je zatrdil.

Družba Krka je lani po nerevidiranih podatkih ustvarila prihodke od prodaje v višini 1,6 milijarde evrov, kar je 12 odstotkov več kot v letu 2021. Dobiček iz poslovanja je bil večji za 31 odstotkov in je znašal 357,9 milijona evrov, čisti dobiček v višini 348,2 milijona evrov pa se je okrepil za 42 odstotkov.

M. K.