Divja vožnja po prelomnih časih

16.3.2023 | 11:30

Matija Krečič (Foto: Bojan Stepančič)

23. 3. 2023 ob 19.30 vas v KC Janeza Trdine čaka glasbena poslastica.

Trio Janus je ekskluzivni projekt treh vrhunskih akademskih glasbenikov – Matije Krečiča na violini, Eme Krečič na violončelu in Davorina Morija na klavirju. Glasbeniki Tria Janus v svoj program uvrščajo predvsem dela iz obdobja velikega slovenskega inženirja in inovatorja Hermana Potočnika, ki je deloval v začetku 20. stoletja, in bil znan po vzdevku Noordung ter je napisal eno temeljnih del o raziskovanju vesolja, pa do danes. Prek glasbe povezujejo tradicijo s prihodnostjo ter celo z vizionarskimi idejami. Na koncertu bomo med drugim prisluhnili avtorskim kompozicijam Matije Krečiča, klavirskemu triu Maurica Ravela in kompoziciji Şergeja Rahmaninova.

Vsi trije glasbeniki so uveljavljeni tako na slovenski kot tudi mednarodni glasbeni sceni, posamezno pa sodelujejo tudi s številnimi priznanimi komornimi sestavi in profesionalnimi orkestri.

Matija Krečič je uveljavljen violinist in skladatelj tako na slovenski kot mednarodni glasbeni sceni. Je izjemno dejaven aranžer, kot skladatelj pa sodeluje z več slovenskimi solisti in zasedbami: Mate Bekavac, Bernarda Fink, Tanja Sonc, Jan Gričar, Davorin Mori, Ensemble Janus Atelier, MD7, Duo Furioso, Carpe Artem, Metabonma, Simfonični orkester Cantabile, Ingenium Ensemble, APZ Tone Tomšič, Ljubljanski madrigalisti … Področje njegovega glasbenega ustvarjanja je zelo raznovrstno, saj sodeluje s številnimi izvajalci klasične glasbe kot tudi glasbe drugih žanrov.

Prisrčno vabljeni.

VEČ: https://znm.mojekarte.si/si/trio-janus/vstopnice-1155542.html

Oglasno sporočilo