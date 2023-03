V Dolenjskih Toplicah varovana stanovanja, višje cene vrtca in komunale

Dolenjske Toplice - Topliški svetniki so na včerajšnji seji soglasno potrdili osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Na Kamenju (OPPN), s katerim bodo, ko bo dokončno potrjen, podjetju GH Holding iz Ljubljane omogočili, da bo v Dolenjskih Toplicah gradil varovana stanovanja. Omenjeni osnutek so svetniki na februarski seji z večino glasov zavrnili, med glavnimi razlogi za zavrnitev pa je bila želja, da se najde nadomestna lokacija za gradnjo klasičnega doma starejših občanov, prostor zanj je bil namreč od leta 2008, ko so izdelali omenjeni OPPN, predviden na lokaciji, kjer bodo zrasla varovana stanovanja.

V vseh teh letih se ni našel investitor, ki bi dom starejših občanov tudi zgradil, v zadnjih dobrih dveh letih sta sicer interes izkazala dva potencialna vlagatelja, a sta od namere odstopila. Zato pa je omenjeno ljubljansko podjetje pred letom in pol nazaj resno pristopilo k nameri, da bi na tej lokaciji postavilo varovana stanovanja, zemljišče je v tem času tudi že kupilo in izdelalo projekt, zdaj je potrebno spremeniti še besedilo odloka, da bo na tej lokaciji dovoljeval gradnjo varovanih stanovanj. »Glede na to, da se v petnajstih letih na tem področju ni nič zgodilo, menim, da je zelo pomembno, da smo našli resnega investitorja v bivalno okolje, ki je prav tako namenjeno starejši populaciji,« je poudaril župan Franc Vovk.

Župan je na včerajšnji seji svetnikom tako ponudil tri možne nove lokacije za dom starejših občanov, vse so pravzaprav v neposredni bližini kompleksa varovanih stanovanja, dve oddaljeni le kakšnih 50 metrov in ena okoli 150 metrov. »Vse tri so ravno tako kakovostne in na zelo primerni oddaljenosti od samega centra Dolenjskih Toplic,« je pojasnil. Svetniki so se odločili, da občina pelje nadaljnje postopke, potrebne, da se na tem območju omogoči gradnja doma starejših občanov, za lokacijo med nekdanjo žago in bivšo tovarno Ciciban ter na koncu Ulice Maksa Henigmana od križišča v smeri Dolenjih Sušic.

Sprejeti osnutek s spremembah in dopolnitvah OPPN je zdaj v enomesečni javni obravnavi.

Dražje komunalne storitve in vrtec

Topliški svetniki so podražili tudi komunalne storitve – vodooskrbo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter ravnanje z odpadki. Gre za povišanje med 12 in 15 odstotki, tako bo denimo položnica štiričlanske družine višja za 9,20 evrov brez DDV. Kot je dejal Vovk, bi brez podražitev občina morala te storitve subvencionirati v višini približno 230.000 evrov, zdaj pa bodo iz proračuna za to namenili dobrih 100.000 evrov.

Ekonomske cene vrtca Gumbek pa so v povprečju višja za okoli 12 odstotkov in bodo začela veljati s 1. aprilom. In sicer za prvo starostno obdobje po novem znaša 598,63 evra, drugo starostno obdobje 437,68 in kombinirani oddelek 491,46 evra. Ob tem so ohranili tudi 7-odstotni popust, ki so ga uvedli ob zadnji podražitvi v začetku lanskega leta. Ta popust bo proračun obremenil za približno 15.000 evrov letno.

