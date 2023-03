V skladiščni hali na Dolenjskem nezakonita proizvodnja cigaret; zaslužki milijonski

Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada so po neuradnih informacijah portala 24ur.com v hišnih preiskavah na Dolenjskem zasegli ogromno količino cigaret iz nezakonite proizvodnje. Šlo naj bi za mednarodno kriminalno združbo, ki naj bi ji na sled prišli v Nemčiji in o tem obvestili slovensko Finančno upravo. Gre za kazniva dejanja davčne zatajitve, saj naj bi bila proizvodnja in prodaja cigaret pri nas organizirana nezakonito, osumljenci za to naj ne bi imeli dovoljenja in niso plačevali nobenih davkov, poroča portal.

Cigarete naj bi prodajali tudi v Nemčiji, Avstriji in na Hrvaškem, in sicer tedensko za več milijonov evrov, milijonski naj bi bili tudi zaslužki. Preiskovalci naj bi aretirali tudi organizatorja nezakonite proizvodnje cigaret, slovenskega državljana. Glavni organizatorji te nezakonite trgovine pa naj bi bili po poročanju portala 24ur.com državljani Nemčije in Hrvaške.

Hišne preiskave naj bi potekale že včeraj, delo kriminalistov pa se nadaljuje tudi danes. V nezakoniti tovarni, ki je bila organizirana v skladiščni hali na Dolenjskem, naj bi zasegli ogromno cigaret in drugih izdelkov, ki so del proizvodnje, še poroča omenjeni portal, uradnih podatkov pa policija še ni posredovala.

