Na Borštu pri Cerkljah ob Krki do konca leta nov most prek Krke

16.3.2023 | 18:45

Most Boršt danes

Podpis pogodbe

Cerklje ob Krki - Na Borštu pri Cerkljah ob Krki, kjer je narasla Krka z rečnim plavjem lani močno poškodovala že pred tem dokaj načeti leseni most, bodo do konca leta tega nadomestili z novim. Naložba bo skupaj z davkom stala nekaj manj kot 1,15 milijona evrov. Ministrstvo za obrambo bo zanjo prispevalo približno 700.000 evrov, razliko bo pokrila brežiška občina.

Ministrstvo za obrambo bo projekt sofinanciralo skladno z dogovorom o medsebojnem sodelovanju pri posodabljanju vojaškega letališča Cerklje ob Krki, je ob današnjem podpisu gradbene pogodbe povedal brežiški župan Ivan Molan.

Most bo gradilo sevniško podjetje Rafael. Gradbeni rok poteče 10. decembra. Nosilnost novega mosta bo 10 ton z največjo dovoljeno maso 7,5 tone, medtem ko je stari most zmogel le poldrugo tono nosilnosti.

Idejna zasnova novega 80-metrskega mosta, ki sicer ni spomeniško zavarovan, povzema vse bistvene arhitekture značilnosti njegovega predhodnika. Novi most bo pol metra višji. Njegovi osni razponi bodo širši, s čimer bo ob narasli vodi omogočen lažji pretok rečnega plavja.

Most bodo v glavnini zgradili iz hrastovine, vozna površina bo iz smrekovega lesa. Novost bodo jekleni nosilni elementi prekladne konstrukcije. Za podaljške pilotov bodo uporabili jeklo in železobeton.

Višino mostne ograje bodo z zdajšnjega slabega metra zvišali na 1,2 metra nad lesenim robnikom vozišča. Ograja je zasnovana po vzorcu, ki so ga pri prenovi lesenega mosta prek Krke v Cerkljah ob Krki uporabili predlani.

Ob gradnji novega mosta bodo prenovili tudi del nanj navezujočega se cestišča. Namestili in uredili bo potrebno prometno signalizacijo. V podporo ukrepu omejitve hitrosti na mostu na 30 kilometrov na uro bodo na obeh straneh mostne konstrukcije namestili cestni grbini, je še navedel župan.

Nakopičeno rečno plavje je sicer na starem mostu konec preteklega leta povzročilo vdrtje enega od njegovih središčnih stebrov, osrednja mostovna konstrukcija pa se je zato sesedla. Most so nato zaprli za ves promet.

Po podatkih brežiške občine so prvi leseni most prek Krke na Borštu začeli graditi leta 1939 in gradnjo končali leta 1941. Veliko uporabljani most so leta 1963 temeljito obnovili, ker ga je zatem močno načel čas, pa so ga leta 1972 zaprli.

Leta 1976 je tedanja jugoslovanska vojska zgradila nov most, ki je zaradi slabega lesa začel kmalu razpadati. Vnovič so ga morali zapreti za ves promet in prehod, brežiška občina pa je na začetku novega tisočletja poskrbela, da so ga vnovič prenovili in odprli. Zadnjič so ga prenovili leta 2009. Takratna prenova je stala nekaj manj kot 120.000 evrov, nekaj manj kot tri petine te naložbe je pokrilo ministrstvo za obrambo, so še navedli na brežiški občini.

M. K.

Foto: Občina Brežice