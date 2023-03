Smrt na tirih: Potniški vlak povozil moškega

16.3.2023 | 17:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Sevnica - V Sevnici je malo pred 13. uro vlak povozil občana. Ni mu bilo pomoči.

Nesreča se je zgodila v bližini Glavnega trga v Sevnici. Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, so na kraju posredovali gasilci PGD Sevnica, ki so območje zavarovali ter nudili pomoč reševalcem in potnikom pri sestopu z vlaka.

Moški je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

M. K.