Melamin v dodatno preverjanje možnih lokacij za selitev, tudi območje Kleča

17.3.2023 | 13:00

Foto: arhiv

Kočevje - Kočevsko podjetje Melamin je naročilo izdelavo dodatka k preliminarni študiji, s katero iščejo najprimernejšo lokacijo za preselitev proizvodnje. Pri pripravi dodatka bodo upoštevali novo merilo, to je oddaljenost 1500 in 3000 metrov od najbližjih naselij, vanj pa vključili tudi preverjanje možne lokacije na širšem območju Kleča.

Melamin je preliminarno študijo naročil po lanski hudi nesreči v obratu sredi Kočevja, v kateri je umrlo sedem ljudi. Z njo želijo najti primerno lokacijo, na katero bi lahko preselili svojo proizvodnjo. Podjetje je namreč trenutno nastanjeno v mestu, zelo blizu strnjenih naselij.

V preliminarni študiji, ki sta jo je izdelala Ljubljanski urbanistični zavod in podjetje E-NET okolje, je bila kot najprimernejše ocenjeno območje med Klinjo vasjo in Gorenjem v smeri proti Mali Gori (lokacija Kočevje sever), a so se nameri za selitev uprli tamkajšnji krajani.

V Melaminu so zato po besedah direktorja Srečka Štefaniča sklenili poiskati dodatne možne lokacije. V dodatku k študiji so merilo, da mora biti lokacija od naselij oddaljena 700 metrov, razširili na oddaljenost 1500 in 3000 metrov, pri čemer upa, da jim bo v tako veliki občini, kot je kočevska, na koncu vendarle uspelo najti primerno območje.

V preverjanje v okviru dodatka k študiji so vključili tudi lokacijo na širšem območju Kleča, ki so jo predlagali krajani Klinje vasi in Gorenja in leži devet kilometrov severovzhodno od središča Kočevja.

Če jim primerne lokacije ne bo uspelo najti, bo podjetje ostalo tam, kjer je. "Imamo veljavna okoljevarstvena dovoljenja in znotraj tega, kar imamo, bomo delali naprej," je dejal direktor. Ne bodo pa v tem primeru pri proizvodnji uporabljali epiklorhidrina, ki je bil razlog za nesrečo maja lani.

Na vprašanje, ali so lokacijo Kočevje sever dokončno opustili kot možno lokacijo za selitev, pa je Štefanič odgovoril: "Še vedno je ena od možnih lokacij, a je treba oceniti, kaj je smiselno. Verjetno ni smiselno iti proti volji krajanov. Zadeve želimo peljati v soglasju z njimi."

Na Občini Kočevje na vprašanje, kakšne so trenutne aktivnosti glede možne selitve Melamina, odgovarjajo, da trenutno čakajo ugotovitve dodatnega preverjanja možnih lokacij, ki jih je naročilo podjetje, vključno z lokacijo na območju Kleča. Ko jih bodo dobili, se bodo do njih tudi opredelili.

"Kot smo že večkrat poudarili, si Občina Kočevje prizadeva za preselitev proizvodnje Melamina na primerno lokacijo ven iz mesta oziroma poseljenega območja, dosežen pa mora biti tudi konsenz lokalne skupnosti," so zapisali na občini.

Po lanski nesreči so sicer v Melaminu doslej obnovili okoli polovico nekdanje proizvodnje. Slednjo nameravajo do konca leta povečati na 70 do 80 odstotkov, več pa ne, saj je preostali del predstavljala proizvodnja z epiklorhidrinom, ki ga na tej lokaciji ne nameravajo uporabljati več. "Lahko pa del te proizvodnje nadomestimo z okoljsko sprejemljivi proizvodi, a je za to potrebna nova tehnologija, ki je še v razvojni fazi," pravi Štefanič.

STA; M. K.